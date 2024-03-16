Путин поздравил власти Крыма с 10-летием воссоединения с Россией

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Владимир Путин

Президент России Владимир Путин поздравил руководство Крыма с 10-летием воссоединения республики с РФ, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, глава государства позвонил по телефону главе региона Сергею Аксенову и бывшему полпреду президента в Крымском федеральном округе Олегу Белавенцеву. Российский лидер также пообщался с экс-мэром Севастополя Алексеем Чалым и председателем парламента Крыма Владимиром Константиновым, передает ТАСС.

Владимир Путин по телефону поговорил с Аксеновым, Константиновым, Белавенцевым и Чаловым и поздравил их с десятилетием воссоединения Крыма с Россией, — сказал Песков.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев ранее заявил, что главным изменением, которое произошло с Крымом за 10 лет в составе РФ, является появление доверия у местных жителей к государству. По словам главы региона, до 2014 года власти Украины не инвестировали в республику, а только извлекали выгоду от советского наследия. Он подчеркнул, что движение по развитию Крыма будет продолжено.

Ранее Аксенов заявил, что Киев не делал для Крыма ничего, чтобы поднять уровень жизни и создать комфортные условия для проживания. Он отметил, что украинские власти пытались стравить всех жителей региона и посеять межнациональную рознь. При этом, по словам Аксенова, в период нахождения в составе Украины республика, по сути, всегда была пророссийской.