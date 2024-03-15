Путин проголосовал на выборах президента России

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин

Владимир Путин проголосовал на выборах президента России, сообщила пресс-служба Кремля. Глава государства отдал свой голос онлайн.

На опубликованных кадрах Путин зашел в свой кабинет и проголосовал через рабочий компьютер. Затем он помахал на камеру. За кого отдал свой голос президент, не уточняется.

Ранее боец ММА Джефф Монсон проголосовал на выборах президента России. Как уточнил сам спортсмен, он выбрал «будущее России». Он также отметил, что «вся Россия уже знает, где он проживает».

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев опубликовал на своей странице видеорепортаж с избирательного участка, куда прибыл со своей супругой. Он отметил, что у Светланы Медведевой 15 марта день рождения и они решили заполнить бюллетени в этот день.

Не обошлось и без провокаций. Так, жительница Москвы залила зеленкой урну с бюллетенями на избирательном участке в районе Отрадное. На девушку завели уголовное дело по статье 141 УК РФ (воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий). Кроме того, на участке № 1527 в московском районе Марьино пожилая женщина подожгла будку для голосования — ей может грозить до пяти лет лишения свободы.