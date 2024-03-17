Стало известно, сколько уголовных дел возбудило МВД по выборам МВД возбудило 61 уголовное дело по нарушениям на выборах в России

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За три дня президентских выборов в России было возбуждено 61 уголовное дело, сообщил первый замглавы МВД России Александр Горовой. Он уточнил, что было составлено 155 административных протоколов, кроме того, непосредственно в избирательные комиссии поступило 547 сообщений о ложном минировании, передает пресс-служба избиркома.

Нам поступило 1,4 тыс. заявлений и сообщений о правонарушениях, преступлениях с точки зрения граждан. Все эти сообщения, заявления зарегистрированы в уставленном законом порядке. В установленный срок по всем из них будет принято решение, — отметил Горовой.

Ранее зампред Центризбиркома РФ Николай Булаев призвал усилить охрану урн с бюллетенями на выборных участках после того, как злоумышленники испортили бумаги, залив их чернилами. Подобный инцидент также произошел на одном из участков в Москве, где женщина вылила в бокс краску. На результаты выборов порча урн для голосования не влияет, но для вандалов наказание должно быть жестким, чтобы все понимали, что «власть такими методами не достигается», подчеркнул он.

До этого жительница города Когалыма Ханты-Мансийского автономного округа попыталась поджечь стационарный ящик для голосования. Ее задержали, возгорание оперативно ликвидировали. Бюллетени и оборудование не повреждены.