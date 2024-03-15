«Влияние нулевое, даже минусовое»: в ЦИК высказались о порче урн Зампредседателя ЦИК РФ Николай Булаев: на результаты выборов порча урн не влияет

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

На результаты выборов порча урн для голосования не влияет, заявил заместитель председателя ЦИК РФ Николай Булаев, передает РИА Новости. Однако он добавил, что для вандалов наказание должно быть жестким, чтобы все понимали, что «власть такими методами не достигается».

Все это будет пресечено, влияние на выборы нулевое, даже не нулевое там, минусовое. На результат выборов это вообще никак не влияет... Наказание должно быть жестким для того, чтобы понимали, что такими методами власть не достигается, — заявил Булаев.

Ранее сообщалось, что москвичка залила зеленкой урну с бюллетенями на избирательном участке на Алтуфьевском шоссе. Злоумышленницу инструктировали по телефону, она выкрикивала проукраинские лозунги. В Следственном комитете заявили, что на девушку завели уголовное дело по статье о воспрепятствовании осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий.

Преднамеренная порча избирательных урн, включая заливание их жидкостями, грозит лишением свободы на срок до пяти лет, напомнила на брифинге глава ЦИК Элла Памфилова. Вандалов, которые совершают такие действия, она назвала подонками. Памфилова подчеркнула, что все они задержаны. По словам главы ЦИК, многие вандалы признались, что заливали урны за деньги.