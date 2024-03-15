Россиянка подожгла ящик для голосования в Югре ЦИК Югры: женщину задержали при попытке поджечь ящик для голосования

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Жительница города Когалым Ханты-Мансийского автономного округа попыталась поджечь стационарный ящик для голосования, сообщает избирательная комиссия Югры. Ее задержали, возгорание оперативно ликвидировали. Бюллетени и оборудование не повреждены.

В 15:18 (13:18 по мск. — NEWS.ru) в городе Когалым на избирательном участке № 484 была совершена неудачная попытка поджога стационарного ящика для голосования при помощи бутылки с зажигательной смесью, — говорится в сообщении.

Ранее зампред Центризбиркома РФ Николай Булаев призвал усилить охрану урн с бюллетенями на выборных участках. В двух регионах злоумышленники испортили урны, влив в них чернила. Также сообщалось, что на одном из участков в Москве женщина вылила в урну краску. По данным Общественной палаты, подобные инциденты выявлены и в Ростовской области.

Вместе с этим в Санкт-Петербурге и других регионах России были замечены журналисты с поддельными аккредитациями. Как рассказала председатель ЦИК РФ Элла Памфилова, они пытаются осуществлять неправомерные действия.

Тем временем, международные наблюдатели за ходом президентских выборов в России отмечают «прозрачный и спокойный» процесс голосования. По словам представителя Мали Диаките Мунтага, подготовка к выборам прошла хорошо.