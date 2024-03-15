В ЦИК призвали защитить урны для голосования от вандалов Зампред ЦИК Булаев: нужно усилить охрану урн с бюллетенями из-за вандалов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Зампред Центризбиркома РФ Николай Булаев призвал усилить охрану урн с бюллетенями на выборных участках, передает РИА Новости. В двух регионах злоумышленники испортили урны, влив в них чернила.

В двух субъектах произошло вливание в урну чернил, делают это и женщины, и мужчины. Понятно, что им обещали деньги и вознаграждение. Это произошло в Ростове и Карачаево-Черкесии, поэтому убедительная просьба усилить охрану ящиков для голосования. <...> Это очень важно, потому что бюллетени портятся до состояния невозможности определить голосование, — сказал Булаев.

Также сообщалось, что на одном из участков в Москве женщина вылила в урну краску. По данным Общественной палаты, подобные инциденты выявлены и в Ростовской области.

Учитывая синхронность происшествий в разных регионах, можно предположить намеренную организованную провокацию. <...> Сделано это публично, с особым цинизмом. В случае Карачаево-Черкесии на видеозаписи с камер наблюдения видно, как женщина сделала это уже после того, как проголосовала, опустив бюллетень в ту же урну. Очевидно, что люди, желающие сорвать российские выборы, используют все возможные средства — от артиллерийских обстрелов до вот таких провокаторов, — заявили в Общественной палате.

Ранее председатель ЦИК РФ Элла Памфилова заявила, что журналисты с поддельными аккредитациями были замечены на избирательных участках в Санкт-Петербурге и других регионах России. По ее словам, они пытаются осуществлять неправомерные действия.