Путин лидирует на выборах после обработки 50% протоколов ЦИК: Путин с 87,34% голосов лидирует после обработки 50,12% протоколов

Фото: Kremlin.ru

Действующий российский лидер и кандидат-самовыдвиженец Владимир Путин лидирует на президентских выборах после обработки 50,12% протоколов, информирует Центральная избирательная комиссия. По их данным, глава государства набрал 87,34% голосов.

Более 50% протоколов обработаны, Путин лидирует с 87,34%, — отметили в ЦИК.

Ранее глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова передавала, что президентские выборы прошли очень достойно. По ее словам, недругам не удалось испортить процедуру голосования. Она поблагодарила всех россиян за участие в таком важном для страны событии.

Кроме этого, Путин занял первое место по результатам федерального ДЭГ без учета Калининграда с 87,4% голосов, следует из данных Центризбиркома. При этом уточнялось, что кандидат партии «Новые люди» на выборах президента Владислав Даванков оказался на втором месте, его поддержали 6,28% граждан.

Также стало известно, что глава РФ после обработки 100% протоколов в Донецкой и Луганской народных республиках лидировал на выборах. По обнародованным на тот момент сведениям, он набрал 95,23% и 94,12% голосов соответственно. Согласно данным табло, размещенном в информационном центре, в ЛНР на втором месте среди кандидатов расположился с 2,13% голосов Леонид Слуцкий.