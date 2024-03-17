Памфилова подвела итоги президентских выборов Глава ЦИК Памфилова: выборы прошли достойно

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Элла Памфилова

Президентские выборы прошли очень достойно, заявила глава ЦИК Элла Памфилова. По ее словам, недругам не удалось испортить процедуру голосования, передает пресс-служба избиркома.

Хочу сказать всем огромное спасибо, всей стране, которая прошла эти выборы невероятно достойно, как единый народ, понимающий, что значат эти выборы для нас и для нашего будущего. Все очень достойно, несмотря на все попытки, чтобы этого не произошло, со стороны наших недругов, мы справились, — сказала Памфилова.

Ранее Памфилова сообщила, что провокации на выборах президента вызвали «бурю гражданского самосознания». Электорат, который не планировал идти на выборы, от возмущения решил отправиться на участки для голосования, отложив все дела, резюмировала она.

Также Памфилова объяснила, что ЦИК разрешила проводить голосование в электронном формате только 29 регионам из-за угрозы хакерских атак. В комиссии пришли к выводу, что смогут обеспечить безопасности системы лишь в этих регионах. ЦИК отразила около 280 тысяч DDoS-атак на ресурсы дистанционного электронного голосования с начала выборов: подавляющее большинство атак пришлось непосредственно на портал голосования, их число составило 215 тысяч.

До этого Памфилова отметила, что за ходом голосования на выборах президента России следили 1115 международных наблюдателей. Они прибыли из 129 стран.