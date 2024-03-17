«Завалены звонками»: Памфилова о гневе россиян из-за провокаций на выборах Памфилова: попытки порчи бюллетеней вызвали возмущение и желание проголосовать

Глава ЦИК РФ Элла Памфилова заявила, что провокации на выборах президента вызвали «бурю гражданского самосознания», передает Regnum. По ее словам, электорат, который не планировал идти на выборы, от возмущения решил отправиться на участок для голосования.

Эти случаи, я бы так сказала, жалкие потуги этих «зеленчиков Зеленского», жалки, смешны, противны. Два десятка даже не насчитаешь по всей стране. Но что произошло? Они настолько вызвали бурю возмущений у людей, что наоборот, мы завалены звонками, и ко мне пишут: «Даже не думали пойти голосовать, но сейчас все отложили и идем голосовать», — сказала Памфилова.

Ранее она сообщила, что за ходом голосования на выборах президента России следят 1115 международных наблюдателей. По ее словам, они прибыли из 129 стран.

Роскомнадзор заблокировал почти две тысячи интернет-страниц за попытки вмешательства в ход предвыборной кампании в России, заявил начальник управления контроля и надзора в сфере электронных коммуникаций РКН Евгений Зайцев во время брифинга в информационном центре Центризбиркома. По его словам, большая часть данных размещалась на иностранных площадках или принадлежащим иноагентам источниках.