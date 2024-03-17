РКН раскрыл число заблокированных ресурсов за попытки вмешаться в выборы РКН: почти две тысячи ресурсов заблокировали за попытки вмешаться в выборы в РФ

Роскомнадзор заблокировал почти две тысячи интернет-страниц за попытки вмешательства в ход предвыборной кампании в России, заявил начальник Управления контроля и надзора в сфере электронных коммуникаций РКН Евгений Зайцев во время брифинга в информационном центре Центризбиркома. По его словам, которые приводит ТАСС, большая часть данных размещалась на иностранных площадках или принадлежащим иноагентам источниках.

С начала года Роскомнадзором ограничен доступ почти к 2 тыс. интернет-страниц, содержащим подобный контент, большая часть которых размещается на базе иностранных площадок и источников, принадлежащих иноагентам, — сказал Зайцев.

Как пояснил представитель РКН, перед выборами главы государства осуществлялся постоянный мониторинг Сети на предмет выявления информации, которая может быть направлена на дестабилизацию общественно-политической обстановки в России. Зайцев подчеркнул, что все попытки иностранного вмешательства в процесс выборов оперативно пресекались.

Депутат Госдумы Василий Пискарев ранее заявил, что спецслужбы Запада вели сбор персональной информации об организаторах выборов президента РФ, чтобы включить их в санкционные списки. Он подчеркнул, что для этого были созданы специальные группы в социальных сетях. По его словам, Генпрокуратура признала нежелательными 58 НПО на фоне повышенной активности в подрывной работе против РФ.