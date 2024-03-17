В Госдуме рассказали, зачем на Западе собирали данные организаторов выборов Пискарев: на Западе собирали данные организаторов выборов для введения санкций

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Западные спецслужбы вели сбор персональных данных организаторов выборов президента России для включения их в санкционные и люстрационные списки, заявил глава комиссии Госдумы по расследованию фактов иностранного вмешательства Василий Пискарев. По его словам, для сбора такой информации противником создавались специальные группы в соцсетях в регионах России, сообщает корреспондент NEWS.ru.

Велся также сбор персональных данных организаторов предстоящих выборов для последующего включения их в санкционные и люстрационные списки. Для сбора такой информации противником создавались специальные группы в соцсетях и Telegram-каналы в регионах России, — сообщил Пискарев.

Он добавил, что повышенная активность в подрывной работе против России накануне президентских выборов привела к признанию Генпрокуратурой РФ нежелательными 58 НПО. По материалам комиссии по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России признана нежелательной деятельность таких иностранных организаций, как REM, «Комитет-2024», DOXA, «Антивоенный комитет России», «Русская Америка за демократию в России», «Российский комитет действия», «Форум свободной России» и «Лига свободных наций».

Ранее Пискарев добавил, что по статье о воспрепятствовании работе УИК можно получить срок до пяти лет. Устроителей акций он упредил, что этими действиями они только сломают свою судьбу.