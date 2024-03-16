Пискарев оценил влияние провокаций на ход выборов в России Депутат ГД Пискарев: провокации на выборах будут расцениваться как теракты

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Провокации на избирательных участках не влияют на ход голосования, заявил в Telegram-канале председатель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев. Он отметил, что все исполнители акций будут преследоваться по уголовным статьям, в том числе по составам вроде диверсий и терактов.

Сразу в нескольких российских регионах, в том числе в Москве, зафиксированы случаи провокаций на избирательных участках. <...> Важно, что никакого серьезного влияния на избирательный процесс эти провокации оказать не могут. Нарушители закона моментально задерживаются, уже возбуждены уголовные дела. <...> Поджоги и иные аналогичные действия на избирательных участках могут быть квалифицированы, в зависимости от последствий и умысла виновного, как диверсии или теракты, — написал Пискарев.

Он добавил, что по статье о воспрепятствовании работе УИК можно получить срок до пяти лет. Устроителей акций он упредил, что этими действиями они только сломают свою судьбу.

Ранее управление СКР Москвы сообщило о возбуждении уголовного дела против женщины, которая облила кабинку для голосования легковоспламеняющейся жидкостью и подожгла ее. Ей вменяют статью о воспрепятствовании осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий.