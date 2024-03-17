Раскрыто число DDoS-атак на порталы ДЭГ с начала голосования Памфилова: с начала голосования заблокировано 280 тысяч DDoS-атак на систему ДЭГ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) отразила около 280 тысяч DDoS-атак на ресурсы дистанционного электронного голосования (ДЭГ) с начала голосования на выборах президента России, сообщила председатель комиссии Элла Памфилова. По ее словам, которые приводит ТАСС, подавляющее большинство атак пришлось непосредственно на портал голосования, их число составило 215 тысяч.

От начала голосования было заблокировано около 280 тысяч атак на ресурсы дистанционного электронного голосования, но только на ДЭГ. Из них непосредственно на портал голосования — 215 тысяч. Это на сей момент, — сказала Памфилова.

В первый день голосования 15 марта Памфилова сообщила, что хакеры предприняли серьезную DDoS-атаку на систему видеонаблюдения на избирательных участках. По ее словам, атаку удалось нейтрализовать благодаря оперативным решениям специалистов.

Атакам подвергаются не только системы ДЭГ, но и ресурсы «Единой России». В партии сообщили, что зафиксировали широкомасштабные DDoS-атаки на свои электронные сервисы. В связи с этим работа всех второстепенных партийных ресурсов была временно остановлена. Уточнялось, что совместно с Роскомнадзором и партнерами по обеспечению информационной безопасности IT-специалисты центрального исполкома партии отражают атаки.