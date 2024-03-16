Ресурсы «Единой России» подверглись масштабной хакерской атаке «Единая Россия» сообщила о масштабной DDoS-атаке на сервисы партии

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«Единая Россия» фиксирует широкомасштабные DDoS-атаки на свои электронные сервисы, сообщили в Telegram-канале партии. В связи с этим временно приостановлена работа всех второстепенных партийных ресурсов.

Они (атаки. — NEWS.ru) ведутся на все адреса в подсетях партии и в доменах edinros и ER.RU, — говорится в сообщении.

Уточняется, что совместно с Роскомнадзором и партнерами по обеспечению информационной безопасности IT-специалисты центрального исполкома партии отражают атаки.

Ранее хакеры взломали сайт Российского Красного Креста и опубликовали сообщение о том, что организация якобы проводит платную эвакуацию с территории Белгорода и Белгородской области. При этом в тексте были приведены расценки. Сама эвакуация, как уточнялось, организована в ответ на обращение РДК (аббревиатура используется «Русским добровольческим корпусом» — организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена).

Кроме того, глава ЦИК Элла Памфилова сообщала, что хакеры предприняли попытку серьезной DDoS-атаки на систему видеонаблюдения на различных избирательных участках. По ее словам, атаку нейтрализовали благодаря оперативным решениям специалистов. Некоторые пользователи временно не могли получить доступ к системе, но впоследствии неполадки удалось устранить.