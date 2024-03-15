В ЦИК отчитались о предотвращении серьезной DDoS-атаки Памфилова: ЦИК справилась с DDoS-атакой на систему видеонаблюдения

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Элла Памфилова

Хакеры предприняли серьезную DDoS-атаку на систему видеонаблюдения на избирательных участках, сообщила глава ЦИК РФ Элла Памфилова в информцентре комиссии. По ее словам, которые приводит РИА Новости, атаку удалось нейтрализовать благодаря оперативным решениям специалистов.

На самом деле мы уже пережили серьезнейшую DDoS-атаку на служебный портал видеонаблюдения. То, о чем я предупреждала <...>. Хорошо, мы подстраховались. То есть они не пробили, — сказала она.

По словам Памфиловой, часть пользователей не могла получить доступ к системе в результате DDoS-атаки. Неполадки удалось устранить.

До этого стало известно, что москвичка залила зеленкой урну с бюллетенями на избирательном участке на Алтуфьевском шоссе. В Следственном комитете заявили, что на девушку завели уголовное дело по статье о воспрепятствовании осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий. Памфилова ранее напомнила, что преднамеренная порча избирательных урн, включая заливание их жидкостями, грозит лишением свободы на срок до пяти лет.

Общественная палата сообщала об аналогичном инциденте в Ростовской области. На фоне этого зампред Центризбиркома РФ Николай Булаев призвал усилить охрану урн с бюллетенями на выборных участках. В двух регионах, по его словам, злоумышленники испортили урны, влив в них чернила.