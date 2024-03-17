Путин набирает более 90% голосов в Севастополе и Крыму

Владимир Путин набирает свыше 90% после обработки чуть более 1% голосов на Крымском полуострове, следует из данных ЦИК РФ. При этом отмечается, что показатели в Крыму выше, чем в Севастополе.

Так, после обработки 1,06% протоколов на выборах в Севастополе действующий глава государства набирает 90,9%. Однако в Крыму этот показатель составил 93,27% после обработки 1,11% бюллетеней.

Ранее глава Центризбиркома Элла Памфилова заявила, что Путин набирает 87,97% голосов на выборах президента России. По ее словам, такие результаты после обработки 24,4% протоколов. При этом кандидат от КПРФ Николай Харитонов набирает 3,8% голосов, глава ЛДПР Леонид Слуцкий — 2,96%, Владислав Даванков — 3,73% голосов.

До этого стало известно, что явка избирателей на президентских выборах в России, включая очную и систему дистанционного электронного голосования, составила 69,93% на 16:00 мск. Этот показатель превысил общую явку на голосовании в 2018 году — тогда по итогам выборов он достиг уровня 67,54%.

В свою очередь у российских посольств во многих странах мира выстроились километровые очереди из желающих проголосовать на выборах президента РФ. Так, российские граждане массово приходили голосовать в Латвии, Приднестровье, странах СНГ и на Кипре. Некоторые россияне стояли в очередях больше часа.