Мишустин проголосовал на выборах президента Михаил Мишустин в онлайн-формате проголосовал на выборах президента России

Фото: government.ru

Михаил Мишустин в онлайн-формате проголосовал на выборах президента России

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин дистанционно проголосовал на выборах президента России. Видеозапись появилась в Telegram-канале правительства. Глава кабмина назвал онлайн-голосование очень удобным.

Важно прийти на избирательный участок или выразить свою позицию дистанционно. В текущем году такая возможность есть у почти трети регионов страны. Именно так я и поступил, сделал выбор онлайн. Это удобно, буквально одним кликом, — сказал Мишустин.

Днем ранее президент Владимир Путин тоже воспользовался возможностью онлайн-голосования. При этом Путин нажал на клавишу электронной мышки только один раз. В случае с Мишустиным операторы засняли, как он вошел в электронный кабинет и выбрал необходимую для голосования рубрику.

Ранее сообщалось, что народный артист России Сергей Безруков проголосовал на выборах президента РФ в Иркутске. Актер посетил избирательный участок в школе № 11. Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев, глава МИД Сергей Лавров, лидер Республики Крым Сергей Аксенов тоже выбрали традиционный способ голосования и пришли на избирательные участки.