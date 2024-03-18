Путин рассказал, как в России будут относиться к предателям Путин: к предателям в России будут относиться как в зоне боевых действий

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Смертной казни на территории РФ нет, но к предателям в стране будут относиться как в зоне боевых действий, подчеркнул глава государства Владимир Путин во время выступления в своем избирательном штабе, передает РИА Новости. По его словам, эти люди пошли против своей Родины.

Они с орудием в руках пошли против своей страны, против своей Родины. У нас нет смертной казни, но мы к этим людям всегда — и сейчас, и в будущем будем относиться как к тем, которые находятся в зоне боевых действий, — заявил российский лидер.

Также Путин сказал, что «Русский добровольческий корпус» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) напоминает власовцев. Всем хорошо известно, чем они закончили, отметил он.

Ранее Белгородская область подверглась серии массированных атак со стороны ВСУ. Украинская армия использовала беспилотники и тактический ракетный комплекс «Точка-У». Военкор Александр Коц уточнил, что ответственность за атаки на российское пограничье взяли на себя «Русский добровольческий корпус» и «Легион „Свобода России“» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена).