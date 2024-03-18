Путин согласился рассмотреть предложение Макрона об олимпийском перемирии

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин

Москва готова рассмотреть предложение французского лидера Эммануэля Макрона о прекращении огня на время Олимпийских игр, заявил президент России Владимир Путин. По его словам, любое решение будет приниматься с учетом интересов страны. Трансляция мероприятия велась на телеканале «Россия 24».

Не знаю об этом, готовы рассмотреть любые вопросы, но будем исходить из интересов России, — подчеркнул Путин.

Ранее он напомнил, что Россия выступает за мирные переговоры по Украине. Однако, уточнил глава государства, они возможны лишь в том случае, если стороны серьезно настроены добиться налаживания отношений; не стоит их затевать из-за того, что у противника патроны кончаются.

До этого Макрон решил предложить прекращение огня на время Олимпийских игр в Париже, которые пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года. Он также рассказал о готовности Франции отреагировать на возможную эскалацию со стороны России. Французские власти при необходимости примут решение, которое не позволит Москве победить, заключил политик.

Глава МИД РФ Сергей Лавров в свою очередь сообщил, что российская сторона не получила ни одного конструктивного предложения о переговорах с Украиной после встречи, состоявшейся в турецком Стамбуле в 2022 году. Министр резюмировал, вопрос о возможности нового диалога по украинскому кризису в Турции нужно адресовать не Москве, поскольку она никогда не отказывалась от этого.