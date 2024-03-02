МИД РФ: Москве не предлагали всерьез переговоры с Киевом после 2022 года

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Сергей Лавров

России не поступали серьезные предложения о переговорах с Украиной после встречи в Стамбуле в 2022 году, сказал на Анталийском дипломатическом форуме глава МИД РФ Сергей Лавров. Министр подчеркнул, что Москва от переговоров никогда не отказывалась.

Никаких серьезных обращений к нам по поводу переговоров не было. Серьезных, я имею в виду, предложений, которые реально нацелены на обеспечение законных интересов вовлеченных сторон. Нет таких предложений, — сказал Лавров.

Министр также прокомментировал готовность Турции выступить площадкой для переговорного процесса РФ и Украины. Лавров подчеркнул, что это вопрос «не к России, поскольку она от переговоров никогда не отказывалась».

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил мнение, что инициативы республики, направленные на поиск мирного решения конфликта между Россией и Украиной, пошли прахом. По его словам, никто не поддержал усилия Анкары. Историческая возможность спасти жизни была фактически саботирована, считает политик.

Накануне газета The Wall Street Journal опубликовала подробности проекта соглашения Москвы и Киева, составленные в 2022 году. Так, в проекте допускалось членство Украины в Евросоюзе, но категорически исключалось присоединение страны к НАТО.

Кроме того, в документе подчеркивалось, что принадлежность Крыма остается неизменной. Согласно проекту, Москва также настаивала на том, чтобы русский язык на Украине использовался наравне с государственным, однако Киев отверг это требование.