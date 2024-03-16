«Нет чудо-оружия»: немецкий генерал обратился к Киеву с мрачной новостью Генерал Куят: западное оружие не помешает России достичь целей на Украине

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Поставки вооружения на Украину не имеют смысла, так как они не могут помешать России добиться своих целей, заявил немецкий генерал Харальд Куят в интервью YouTube-каналу Die Weltwoche. По его словам, на Западе просто слишком верят в чудо-оружие.

Проблема, которая у нас есть сейчас в Германии, заключается в том, что мы верим в чудо-оружие. У нас нет никакого чудо-оружия, — сказал генерал.

Он также призвал отказаться от идеи передачи украинской армии ракет Taurus. По мнению офицера, эти снаряды все равно не повлияют на ход боевых действий, но могут обернуться катастрофой для самой Германии, втянув страну в прямой конфликт с Россией.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц высказался против передачи Киеву ракет Taurus. Он аргументировал свою позицию тем, что для этого понадобится отправить на Украину и немецких военных. В то же время портал T-Online со ссылкой на свои источники уточнил, что причиной является эффективность ракет, которая напрямую зависит от специальных сопроводительных устройств, необходимых для обработки больших объемов данных. Поставки таких систем, как уточнили журналисты, попросту противоречат интересам Германии.