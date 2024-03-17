«Силы ПВО наготове»: губернатор предупредил воронежцев об атаке дронов Губернатор Гусев: в Воронежской области существует угроза атаки дронов

Фото: МО РФ

В Воронежской области существует угроза атаки беспилотников, написал в своем Telegram-канале губернатор региона Александр Гусев. Он отметил, что силы противовоздушной обороны уже подготовлены для реагирования на территории области.

Внимание! Уважаемые жители Воронежской области, на территории региона введен режим опасности атаки БПЛА. Силы ПВО наготове, — написал губернатор.

Глава региона призвал местных жителей сохранять спокойствие и следить за оповещениями от правительства области и от МЧС России.

Будьте готовы перейти в комнату без окон, а если вы на улице — в здание, на парковку, в подземный переход, — написал Гусев.

Ранее российские силы противовоздушной обороны пресекли попытку Вооруженных сил Украины атаковать Брянскую область с применением беспилотников. Губернатор Александр Богомаз сообщил, что над регионом уничтожены два реактивных БПЛА. Оперативные и экстренные службы работают на месте. До этого стало известно, что система ПВО сбила реактивный беспилотный летательный аппарат самолетного типа «Стриж» при пересечении границы Брянской области. По словам Богомаза, пострадавших и разрушений в результате атаки нет.