Стало известно, сколько россиян пострадали при ударах ВСУ во время выборов Мирошник: во время выборов пострадали более 60 россиян при ударах ВСУ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Более 60 человек пострадали в приграничных регионах России во время проведения выборов президента РФ, при чем этот показатель может увеличиться с уточнением статистики за последние сутки, сообщил посол по особым поручениям МИД РФ по делам, связанным с конфликтом на Украине Родион Мирошник. В эфире «Соловьев Live» он также отметил, что наиболее сильному удару со стороны ВСУ подверглась Белгородская область.

Если брать всю линию соприкосновения, то за период выборов, у меня нет еще данных за последние сутки, но это явно будет количество более 60 человек, которые пострадали непосредственно в ходе этих действий, когда люди шли на выборы, — сказал Мирошник.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что минувшие сутки украинские военные выпустили в сторону Белгородской области 108 снарядов из разных видов вооружений. По его словам, в период с 16 по 17 марта два человека стали жертвами атак ВСУ. Кроме этого, из-за обстрелов были разрушены более 130 квартир, 75 частных домовладений, 15 объектов.

До этого действующий глава России Владимир Путин сообщил, что российские военные уничтожают почти 100% сил тех, кто пытается проникнуть на территорию страны. Он также отметил, что ВСУ сосредоточили в приграничной зоне порядка 5 тысяч человек.