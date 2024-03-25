Над российским регионом перехватили 11 украинских БПЛА МО РФ: над Ростовской областью перехватили 11 украинских беспилотников

Фото: МО РФ

Силы ПВО перехватили над Ростовской областью 11 беспилотников ВСУ, сообщила пресс-служба Минобороны России. Там отметили, что попытка атаки была пресечена ночью, 25 марта.

Ночью 25 марта пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БпЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО одиннадцать украинских беспилотных летательных аппаратов были перехвачены над территорией Ростовской области, — уточнили в ведомстве.

До этого, 23 марта, порядка 12 украинских беспилотников были уничтожены или перехвачены силами ПВО над территорией России. Пресс-служба Минобороны РФ информировала, что над Брянской и Белгородской областями нейтрализовали по пять БПЛА самолетного типа, над Воронежской и Саратовской — по одному.

Ранее военный обозреватель Дэвид Экс в статье для Forbes написал, что российские беспилотники молниеносно обнаруживают и уничтожают лучшее оружие украинских военных. Бойцы ВС РФ применяют тактику «цепочки уничтожения», в рамках которой дронами обнаруживаются цели вдали от фронта, после чего по этой технике наносятся удары с воздуха, а также артудары, пояснил он.