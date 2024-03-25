Беспилотник обезвредили рядом с Новокуйбышевским НПЗ Интерфакс: беспилотник обнаружили рядом с Новокуйбышевским НПЗ

Фото: МО Украины

БПЛА самолетного типа обнаружили в лесополосе недалеко от Новокуйбышевского НПЗ, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на правительство Самарской области. По данным властей, боевая часть беспилотника со взрывчаткой была обезврежена, дрон доставили на полигон и уничтожили. Минобороны РФ данную информацию не комментировало.

На территории Новокуйбышевска был перехвачен и принудительно посажен беспилотный летательный аппарат. Его обнаружили, когда осматривали территорию в лесу неподалёку от Новокуйбышевского НПЗ после атаки 23 марта, — сообщили в правительстве региона.

Власти заверили, что угрозы для жизни и здоровья местных жителей нет. Оперативная ситуация в регионе находится под контролем, подчеркнули в администрации.

23 марта губернатор Самарской области Дмитрий Азаров сообщал о пожаре на Куйбышевском НПЗ, который вспыхнул после атаки БПЛА. По его словам, загорелась колонна первичной переработки нефти, никто не пострадал. 16 марта Азаров также сообщал об атаке беспилотников на Сызранский и Новокуйбышевский НПЗ, обошлось без пострадавших.

19 марта пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ему неизвестно о возможных компенсациях владельцам российских НПЗ, ставших целями атак украинских БПЛА. По его словам, этот вопрос находится в компетенции правительства.