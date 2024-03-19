В Кремле ответили на вопрос о компенсациях НПЗ за атаки дронов Песков переадресовал кабмину вопрос о компенсациях НПЗ за атаки дронов ВСУ

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Вопрос о возможных компенсациях владельцам российских нефтеперерабатывающих заводов, ставших целями атак украинских БПЛА, находится в компетенции кабмина, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По словам представителя Кремля, которые приводит ТАСС, ему неизвестно об этом.

Скорее это все-таки профиль правительства, — сказал Песков.

17 марта глава Славянского района Краснодарского края Роман Синяговский сообщал о возгорании на территории местного НПЗ в результате падения беспилотника. СМИ публиковали видео с кадрами пожара на предприятии.

16 марта Telegram-канал Baza сообщил об ударе беспилотников по НПЗ в Сызрани Самарской области, в результате атаки на территории предприятия начался пожар. Кроме того, по данным канала, еще несколько дронов атаковали Новокуйбышевский НПЗ. Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

13 марта Telegram-канал Baza со ссылкой на очевидцев также сообщал о пожаре на нефтяном заводе в Рязани, вспыхнувшем после предполагаемой атаки беспилотников. Telegram-канал «112» сообщал, что под удар БПЛА попало предприятие AO «Рязаньнефтепродукт», в результате пострадали два человека. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.