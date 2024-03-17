Взрыв на Славянском НПЗ попал на видео

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Взрыв на Славянском НПЗ, который произошел в результате падения беспилотника, попал на видео, кадры публикует Telegram-канал «Краснодар № 1». Ранее глава района Роман Синяговский рассказал о возгорании на территории предприятия.

Как отметил Синяговский, инцидент произошел около 03:00 мск 17 марта. Несколько украинских дронов попытались атаковать местный нефтеперерабатывающий завод. Беспилотники были уничтожены, но один из них упал на территории НПЗ, после чего начался пожар. В тушении участвовали 83 человека и 25 единиц техники. На момент 04:48 мск возгорание на заводе было полностью ликвидировано.

Глава района подчеркнул, что в результате инцидента погиб один человек. Предварительная причина смерти — сердечный приступ.

Ранее губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил, что беспилотник ВСУ был сбит силами противовоздушной обороны на окраине областного центра. По его словам, жертв и разрушений нет.

Глава Курской области Роман Старовойт в свою очередь отмечал, что украинский беспилотник сбили в небе над регионом. Он уточнил, что дрон самолетного типа был поражен силами ПВО.