ПВО уничтожила беспилотник на окраине Калуги Шапша: силы ПВО сбили беспилотник на окраине Калуги

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) был сбит средствами противовоздушной обороны (ПВО) на окраине Калуги, передал в своем Telegram-канале губернатор области Владислав Шапша. Минобороны информацию не комментировало.

Сегодня утром на окраине Калуги силами ПВО был уничтожен БПЛА. Жертв и разрушений нет. На месте работает оперативная группа, — предупредил глава региона.

Ранее стало известно, что несколько БПЛА попытались атаковать Славянский нефтеперерабатывающий завод в Славянске-на-Кубани. Дроны были уничтожены, однако на предприятии начался пожар. К тушению возгорания были привлечены 83 человека, 25 единиц техники. От МЧС России на месте работали 50 человек и 14 единиц техники.

До этого губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков информировал, что при атаке дрона-камикадзе Вооруженных сил Украины на легковой автомобиль в селе Глотово пострадали пять человек. По его словам, в результате взрыва беспилотника загорелась машина, в которой находились люди.

Кроме того, в Минобороны РФ отчитались о предотвращении ряда попыток ВСУ атаковать Белгородскую область в ночь на субботу, 16 марта. Средства ПВО сбили над регионом беспилотники, снаряд РСЗО RM-70 «Вампир» и ракету ТРК «Точка-У».