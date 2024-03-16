Baza: беспилотники атаковали два предприятия в Самарской области

Фото: Yulii Zozulia/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Вооруженные силы Украины

Telegram-канал Baza сообщил, что беспилотники атаковали сразу два предприятия Самарской области. По данным канала, инцидент произошел утром в субботу, 16 марта. Минобороны РФ эту информацию пока не комментировало.

Как сообщает Baza, первый дрон ударил по территории нефтеперерабатывающего завода в Сызрани, там начался пожар. Сейчас его площадь составляет 500 квадратных метров. Кроме того, отмечает канал, несколько других беспилотников атаковали Новокуйбышевское НПЗ, там также началось возгорание, с которым удалось справиться через полчаса.

Ночью губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что при атаке дрона-камикадзе Вооруженных сил Украины на легковой автомобиль в селе Глотово пострадали пять человек. По его словам, в результате взрыва беспилотника загорелась машина, в которой находились люди.

Кроме того, Минобороны РФ отчитались о предотвращении ряда попыток ВСУ атаковать Белгородскую область в ночь на субботу, 16 марта. Средства ПВО сбили над регионом беспилотники, снаряд РСЗО RM-70 «Вампир» и ракету ТРК «Точка-У».

Ранее глава Курской области Роман Старовойт отмечал, что частный дом загорелся из-за обстрела ВСУ в Глушковском районе. Он отметил, что снаряд попал в постройку в поселке Теткино.