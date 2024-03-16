Стали известны подробности атаки БПЛА на предприятия в Самарской области Губернатор Самарской области подтвердил атаку дронов на НПЗ

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Атака беспилотников на Сызранский и Новокуйбышевский НПЗ в Самарской области привела к возгоранию на установке по переработке нефтепродуктов, сообщил губернатор региона Дмитрий Азаров. По его словам, которые приводит РИА Новости, пострадавших в результате инцидента нет.

Сегодня утром совершена атака БПЛА на Сызранский НПЗ и попытка атаки на Новокуйбышевский НПЗ. В результате на территории Сызранского НПЗ произошло возгорание установки по переработке нефтепродуктов. По предварительным данным, пострадавших нет. Попытка атаковать НПЗ в Новокуйбышевске пресечена, пострадавших там также нет, — сказал он.

Глава региона отметил, что создан оперативный штаб для ликвидации последствий атаки беспилотников на нефтеперерабатывающие предприятия.

Ранее стало известно, что беспилотники атаковали сразу два предприятия Самарской области. По имеющимся данным, инцидент произошел утром в субботу, 16 марта. Первый дрон ударил по территории нефтеперерабатывающего завода в Сызрани, там начался пожар, площадь которого составила 500 квадратных метров. Несколько других беспилотников атаковали Новокуйбышевское НПЗ, где также началось возгорание, с которым удалось справиться через полчаса.

В Сети появились кадры пожара, вспыхнувшего на территории нефтеперерабатывающего завода в Сызрани. На видео видно бушующий огонь и столб черного дыма. При этом городская мэрия подтвердила факт возгорания. На месте работают оперативные службы, персонал предприятия эвакуирован.

Кроме того, Белгород подвергся новой атаке со стороны ВСУ. Согласно сообщениям местных жителей в районе Харгоры начался пожар.