Стало известно о ликвидации пожара на нефтебазе под Самарой ТАСС: пожарные ликвидировали возгорание на НПЗ в Самарской области

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Спасатели ликвидировали пожар, вспыхнувший на Куйбышевском нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) в Самарской области, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального правительства. Там подтвердили, что возгорание произошло после атаки беспилотника.

10:05 (09:05 по московскому времени. — NEWS.ru) полная ликвидация, — сказал собеседник агентства.

Пресс-служба правительства Самарской области ранее распространила комментарий главы региона Дмитрий Азарова, в котором он подтвердил, что пожар на нефтебазе вспыхнул после атаки беспилотников ВСУ. По его словам, на месте вспыхнула колонна первичной переработки нефти. Жертв и пострадавших нет.

Первой о пожаре на Куйбышевском НПЗ в Самаре сообщил Telegram-канал Baza. Он также опубликовал снимок, на котором видно возгорание на объекте.

До этого Telegram-канал Mash сообщил, что целью беспилотников, атаковавших Санкт-Петербург утром 2 марта, был завод по разработке и сборке морских торпед и надводных дронов, который входит в корпорацию «Тактическое ракетное вооружение». Минобороны России эту информацию не комментировало. По данным издания, в атаке участвовало семь украинских БПЛА, каждый из которых нес от трех до четырех килограммов взрывчатки.