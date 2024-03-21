Снаряды попали в роддом, АЗС и спорткомплекс: как ВСУ атакуют РФ 21 марта

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Российские территории за минувшие сутки вновь подверглись атакам украинской армии. БПЛА атаковал бригаду пожарных во время тушения возгорания в ДНР, в результате чего пострадали четыре сотрудника МЧС. Автозаправка и больница попали под удар в Херсонской области. Часть поселка в Курской области осталась без света после обстрела. Три человека погибли и девять пострадали в результате ударов противника по Белгородской области. Подробности новых атак Вооруженных сил Украины на территорию России — в материале NEWS.ru.

Четверо спасателей пострадали при ударе дрона в ДНР

В представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), заявили, что за прошедшие сутки было зафиксировано 20 случаев ведения огня со стороны ВСУ.

Украинские войска совершили 15 обстрелов на Горловском направлении и пять — на Донецком. ВСУ выпустили 59 боеприпасов по региону. 11 жилых домов, три инфраструктурных объекта и один легковой автомобиль получили повреждения.

В СЦКК сообщили, что в результате ударов пострадали два мирных жителя. В Петровском районе Донецка мужчина 1979 года рождения получил ранения при прилете снаряда. В Центрально-Городском районе Горловки БПЛА сбросил взрывное устройство на машину такси, водитель 1973 года рождения получил ранения.

«В Никитовском районе Горловки вследствие атаки БПЛА-камикадзе на автомобиль такси ранен водитель — мужчина 1973 г. р. В Петровском районе Донецка в результате обстрела пострадал мужчина 1979 г. р. Пострадавшим оказана необходимая медицинская помощь», — заявил глава ДНР Денис Пушилин в Telegram.

Еще один беспилотник сбросил бомбу на бригаду пожарных в Горловке. В тот момент огнеборцы ликвидировали возгорание, возникшее после обстрела ВСУ. Четверо сотрудников МЧС России пострадали. Штабной автомобиль и автоцистерна получили повреждения.

БПЛА ударил по АЗС в Херсонской области

Накануне украинский беспилотник атаковал Каховку в Херсонской области. В результате удара на автогазозаправочной станции на Мелитопольской улице вспыхнул пожар. На место ЧП прибыли сотрудники МЧС, по которым также ударил БПЛА. Губернатор области Владимир Сальдо сообщил, что никто не пострадал.

«Нападению беспилотника также подвергся пожарный автомобиль, прибывший на место происшествия. Обошлось без пострадавших», — сказал он.

Губернатор также отметил, что в ночь на 21 марта с БПЛА были сброшены три боеприпаса на Каховскую центральную районную больницу.

«Пострадавших нет, повреждены окна приемного отделения, хирургического корпуса, роддома, крыша терапевтического отделения», — сообщил чиновник в Telegram.

Белгородское приграничье зачистили от диверсантов

Белгородская область вторую неделю подряд находится под массированными обстрелами со стороны украинской армии. ВСУ бьют по региону из артиллерии и РСЗО, а также атакуют беспилотниками. Накануне в результате обстрела Грайворона погибли два мирных жителя, еще два человека получили серьезные ранения. В Белгороде был убит один человек и двое пострадали.

Утром 21 марта сирена ракетной опасности сработала в Белгороде и Белгородском районе. Около 08:00 мск украинские войска попытались атаковать регион из РСЗО RM-70 «Вампир». Средства ПВО уничтожили в воздухе 10 реактивных снарядов.

В результате падения обломков получили повреждения по меньшей мере два многоквартирных дома, а также здание спорткомплекса «Белгород-Арена». Пострадали пять человек, их госпитализировали.

20 марта Минобороны РФ сообщило, что российские бойцы полностью зачистили от остатков украинских диверсантов населенный пункт Козинка, вблизи которого в последние недели регулярно происходили боестолкновения. Сейчас ВС РФ «продолжают проведение мероприятий по недопущению проникновения ДРГ на приграничную территорию», отметили в ведомстве.

Поселок в Курской области частично остался без света из-за обстрела

ВСУ продолжают обстреливать Глушковский район Курской области. Глава региона Роман Старовойт заявил, что накануне ВСУ несколько раз обстреляли поселок Теткино. Несколько прилетов были зафиксированы в районе местного производственного предприятия.

Поселок Краснооктябрьский частично остался без света в результате повреждения линии электропередачи после удара ВСУ. Всего по населенному пункту было выпущено пять снарядов, никто не пострадал.

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