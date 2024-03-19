Семья из четырех человек погибла в Белгороде: как ВСУ атакуют РФ 19 марта

Фото: Павел Колядин/ТАСС

Белгород. Вид на жилой дом, поврежденный в результате обстрела города со стороны ВСУ

Российские территории за минувшие сутки вновь подверглись ударам украинской армии. Подросток погиб, подорвавшись на кассетном боеприпасе в Горловке. Жилой дом попал под удар в Белгородской области, погибла семья из четырех человек. ВС РФ разбили группу диверсантов, которая планировала атаку в российском приграничье. Подробности новых атак Вооруженных сил Украины на территорию России — в материале NEWS.ru.

ВС РФ предупредили попытку ДРГ атаковать на границе

ВС РФ уничтожили украинскую диверсионно-разведывательную группу, которая планировала атаковать на границе с Россией. Удар по ДРГ был нанесен с помощью FPV-дрона, сообщило Минобороны РФ.

По информации ведомства, в момент удара диверсанты загружались в боевую машину пехоты, чтобы на ней отправиться в сторону границы. После прилета дрона водитель БМП сбежал с места посадки, бросив машину и раненых сослуживцев.

Подросток подорвался на кассетном боеприпасе в Горловке

В представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), заявили, что за сутки 18 марта было зафиксировано 42 случая ведения огня со стороны ВСУ.

Украинские войска совершили 24 обстрела на Горловском направлении, 17 — на Донецком и один — на Ясиноватском. ВСУ выпустили 143 боеприпаса по региону. Жилой дом и городской автобус оказались под ударами.

Ранения получили два человека. Один из них — мужчина 1964 года рождения — пострадал в результате подрыва на мине в селе Свободном Волновахского района. Подросток 2008 года рождения погиб из-за детонации неразорвавшегося боеприпаса в Горловке.

Фото: Dmytro Smoliyenko/Keystone Press Agency/Global Look Press Вооруженные силы Украины

«Погиб подросток, еще два мирных жителя пострадали в результате атак со стороны ВФУ. В Никитовском районе Горловки при детонации неразорвавшегося кассетного суббоеприпаса погиб подросток», — написал глава ДНР Денис Пушилин в своем Telegram-канале.

Украинский беспилотник попытался атаковать автобус, следовавший по маршруту площадь Победы — Кременец — Александровка. Водитель автобуса успел сманеврировать, из-за чего сброшенное с БПЛА взрывное устройство прошло по касательной. Никто из пассажиров не пострадал.

Несколько объектов в Воронеже пострадали из-за атаки дронов

Режим опасности атаки дронов дважды вводили на территории Воронежской области примерно с семи вечера 18 марта. Отбой воздушной опасности был объявлен только под утро вторника.

«Около 18:50 мск [18 марта] <...> дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Воронежской области», — сообщило Минобороны РФ.

В ночь на 19 марта еще один беспилотник был перехвачен средствами РЭБ. Как заявил губернатор Александр Гусев, в обоих случаях никто из мирных жителей не пострадал.

Несколько объектов в Воронеже оказались повреждены в результате падения обломков дронов, сообщил мэр города Вадим Кстенин. В двух многоквартирных домах и в детском саду выбило окна, также пострадали два нежилых здания и несколько автомобилей. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр Воронежа Вадим Кстенин.

БПЛА развалился при попытке атаковать машину под Курском

Накануне украинские войска обстреливали Глушковский район Курской области. Под огнем находились поселок Теткино и село Попово-Лежачи. В последнем обошлось без последствий.

Производственное предприятие в Теткино получило повреждения, там было зафиксировано три прилета. Также пострадали 14 жилых домов, хозпостройка и линии электропередачи, в результате чего населенный пункт частично остался без света.

Беспилотник попытался атаковать автомобиль в селе Горналь Суджанского района. Дрон не долетел до цели, развалившись в воздухе. Его аккумулятор упал на машину, разбив стекло. Никто из мирных жителей не пострадал.

Семья погибла в результате удара по жилому дому под Белгородом

Пять жителей Белгородской области погибли за последние сутки в результате атак со стороны ВСУ. Поселок Горьковский Грайворонского городского округа был атакован дроном-камикадзе. Один местный житель скончался, еще двое получили ранения.

В селе Никольском Белгородского района четыре человека стали жертвами прямого попадания украинского снаряда по жилому дому. Погибла семья из четырех человек: женщина, ее мать, гражданский супруг и 17-летний сын.

Фото: Стрингер/NEWS.ru Белгород, результаты обстрела со стороны Украины

Утром 19 марта ВСУ попытались ударить по Белгородской области из реактивной системы залпового огня RM-70 «Вампир». Российские средства ПВО пресекли атаку, сообщило Минобороны РФ.

«Около 10:30 мск <...> дежурными средствами ПВО уничтожены в воздухе девять реактивных снарядов над Белгородской областью», — говорится в публикации военного ведомства.

Сторонника «Русского добровольческого корпуса» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) задержали в Белгороде, сообщает Telegram-канал Baza. Его подозревают в подготовке теракта против военнослужащих ВС РФ.

По данным канала, 47-летний россиянин планировал взорвать гранату Ф-1 у продуктового магазина в Валуйском городском округе, а также отравить продукты питания, направляемые военнослужащим в качестве гумпомощи, — при обыске у него нашли ампулу с неизвестным веществом.

Украинский БПЛА попытался атаковать Крым

ВСУ попытались атаковать Крым с помощью беспилотника накануне вечером. Российские средства ПВО сбили дрон, отчиталось Минобороны РФ.

«Около 21:30 мск [18 марта] <...> дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над Крымским полуостровом», — говорится в сообщении ведомства.

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