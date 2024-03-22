Бомбы упали на больницу, роддом и жилые дома: как ВСУ атакуют РФ 22 марта

Фото: t.me/vvgladkov

Российские территории за минувшие сутки вновь подверглись ударам украинской армии. Одна женщина погибла в результате обстрелов жилых кварталов Белгорода, другая стала жертвой атаки дрона в Донецке. Средства ПВО перехватили четыре БПЛА над Брянской областью и Крымом. Поселок Теткино Курской области частично остался без света. Подробности новых атак Вооруженных сил Украины на территорию России — в материале NEWS.ru.

Женщина погибла в результате атаки БПЛА на Донецк

В представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), заявили, что за сутки было зафиксировано 39 случаев ведения огня со стороны ВСУ.

Украинские войска совершили 26 обстрелов на Горловском направлении и 13 — на Донецком. ВСУ выпустили 120 боеприпасов по региону. Два жилых дома, инфраструктурный объект и два автомобиля получили повреждения.

Украинский беспилотник сбросил взрывное устройство в районе дома № 115 на Школьной улице в Донецке. В результате взрыва погибла женщина 1994 года рождения.

Еще один БПЛА атаковал село Озеряновка в Центрально-Городском районе Горловки, сообщил в своем Telegram мэр города Иван Прихордько. Трансформаторная подстанция получила повреждения в результате сброса взрывного устройства, отметил он.

Фото: t.me/DNR_SCKK

ПВО уничтожила три беспилотника над территорией Крыма

Накануне около трех часов дня движение автотранспорта было перекрыто на Крымском мосту. Ограничение действовало в течение часа. В это время ВСУ попытались атаковать полуостров беспилотниками. Средства ПВО уничтожили три дрона.

«Около 15:00 мск <...> дежурными средствами ПВО три украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Республики Крым», — сообщило Минобороны РФ.

Пожилой мужчина пострадал при обстреле больницы в Каховке

Украинская армия обстреляла накануне из артиллерии Каховский муниципальный округ Херсонской области, сообщил в Telegram глава региона Владимир Сальдо. Один из снарядов попал в газораспределительную станцию. В результате город Каховка, а также села Коробки, Любимовка, Каменка и Малая Каховка временно остались без газа.

Под огнем оказалась Каховская центральная районная больница. По словам губернатора Владимира Сальдо, ВСУ били по медучреждению кассетными боеприпасами. Местные власти зафиксировали по меньшей мере десять взрывов.

Один снаряд разорвался у автобусной остановки, расположенной возле медучреждения. 79-летний пассажир автобуса получил ранения ног, его госпитализировали, отметил Сальдо.

ВСУ также обстреляли школу в селе Васильевка Каховского округа. В результате удара была повреждена крыша здания. Никто из мирных жителей не пострадал.

«Эти обстрелы красноречиво напоминают нам о том, с кем мы воюем. С идейными наследниками фашистов, которые не стесняются бить по детям и старикам», — написал Сальдо в Telegram-канале.

Фото: t.me/SALDO_VGA

Часть поселка в Курской области была обесточена после обстрела

Накануне поселок Теткино Курской области весь день находился под обстрелами ВСУ. В результате атак получили повреждения газовая труба и линии электропередачи. Часть населенного пункта оказалась обесточена. Кроме того, были повреждены восемь частных жилых домов.

В ночь на 22 марта Теткино в очередной раз оказался под огнем. Четыре магазина, один многоквартирный и пять частных домов получили повреждения. Пострадал мирный житель.

Женщина погибла при обстреле жилых кварталов Белгорода

Накануне Минобороны РФ сообщило, что три украинских БПЛА самолетного типа были уничтожены над Белгородской областью в 14:30, 15:15 и 17:40.

Накануне под артиллерийскими обстрелами находился Грайворонский городской округ. В результате ударов ВСУ был поврежден трубопровод, из-за чего без газа остались жители частных домов в селах Дунайка, Мощеное, Рождественка, Пороз и Мокрая Орловка. Губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что во многих домах округа также нет света.

22 марта около 07:30 украинские войска атаковали Белгородскую область из РСЗО RM-70 «Вампир». Российские средства ПВО сбили над регионом восемь реактивных снарядов.

Во время обстрела один из снарядов попал во двор жилого дома на бульваре Юности в областном центре. В квартирах повыбивало окна, загорелось несколько автомобилей.

Под ударом ВСУ также оказался местный перинатальный центр на Архиерейской улице в Белгороде. О пострадавших в медучреждении не сообщалось.

На улице Есенина в результате прилета снаряда погибла женщина. Гладков подтвердил эту информацию в Telegram. По его словам, женщина гуляла на улице с собаками в тот момент, когда ВСУ ударили по городу. Снаряд разорвался рядом с ней в нескольких метрах.

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Гладков отметил, что, по предварительным данным, два человека пострадали в результате обстрелов.

«У женщины осколочное ранение нижней конечности, у мужчины закрытая черепно-мозговая травма. Бригадами скорой они доставлены в городскую больницу № 2, где врачи оказывают им всю необходимую медицинскую помощь», — подчеркнул губернатор.

БПЛА был перехвачен над Брянской областью

Накануне днем ВСУ попытались атаковать Брянскую область с помощью беспилотника самолетного типа. Российские средства ПВО перехватили дрон, заявили в Минобороны.

«Около 15:10 мск <...> дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат перехвачен над территорией Брянской области», — сообщило военное ведомство.

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