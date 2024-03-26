Пожарные под обстрелами и диверсант в Самаре: как ВСУ атакуют РФ 26 марта

Фото: t.me/vvgladkov

В небе над Белгородской областью ПВО сбили 15 реактивных снарядов, там ранения получили несколько человек, в том числе сотрудники МЧС. В соседней Курской области местные жители сообщали о летящих беспилотниках. В Самарской области убили предполагаемого террориста, который готовил взрыв в пункте приема гуманитарной помощи. Новые подробности атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) — в материале NEWS.ru.

В Белгородской области ранены пожарные

Как сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков, в ночь на 26 марта над Белгородом и Белгородским районом система ПВО сбила 13 воздушных целей на подлете к городу. В Минобороны уточнили, что речь идет об уничтожении снарядов, выпущенных из системы залпового огня RM-70 «Вампир». Позднее в военном ведомстве добавили, что помимо этого, около 7:00 в небе над регионом поразили еще два снаряда системы «Град».

В Белгороде и окрестностях по предварительной информации, двое человек пострадали. Речь идет о поселке Дубовое, добавил Вячеслав Гладков.

«У одного мужчины закрытая черепно-мозговая травма с открытой раной левой височной области и слепое проникающее осколочное ранение живота. У второго пострадавшего — закрытая черепно-мозговая травма», — написал Гладков в своем Telegram-канале.

В поселке Дубовое Белгородского района повреждены 20 жилых домовладениях и одна хозяйственная постройка — там выбиты окна, посечены фасады, кровли и заборы.

Фото: t.me/vvgladkov

В микрорайоне Таврово-6 Белгородского района, как сообщает Telegram-канал «Блэтгород», во двор жилого дома упал разгонный блок от ПВО. Также этот населенный пункт «усыпало осколками от сбитого снаряда», пишет автор сообщения, добавляя, что «все целы».

В другом посте Вячеслав Гладков, обращаясь к жителям региона, сказал: «Тревожная у нас с вами выдалась ночь. Давно не было ночных атак на город Белгород». Он добавил, что «ночью не включили сигнал ракетной опасности <...> для того, чтобы кто-то после получения сигнала не выскочил на улицу, не сел в машину и не начал движение».

«Мы все понимаем, что нахождение на улице во время ракетного обстрела гораздо опаснее, чем находиться дома. Но хотел бы узнать ваше мнение — правильно ли мы делаем?» — обратился Гладков к жителям региона, предложив высказать свое мнение под его постами во «ВКонтакте» или в «Одноклассниках».

Также Вячеслав Гладков сообщил, что под обстрел ВСУ попало село Головчино Грайворонского городского округа. Там пострадали двое сотрудников МЧС и местная жительница. Их госпитализировали с осколочными ранениями. В пресс-службе МЧС уточнили, что атаке подверглась пожарно-спасательная часть № 43 в Головчино.

«Начальник караула и пожарный получили ранения тяжелой и средней степени тяжести», — добавили в ведомстве.

Помимо этого, как отмечает губернатор Белгородской области, в Головчино повреждены четыре частных дома — в крышу одного из них попал снаряд. Также повреждения получили социальный объект (какой именно, Гладков не уточняет), здание пожарной части и, предварительно, шесть автомобилей, один из которых сгорел.

Фото: t.me/vvgladkov

В Курске было «громко»

Поздно вечером 25 марта пользователи соцсетей в Курской области сообщали о возможных полетах беспилотников над регионом. «Над областью громко», — писал Telegram-канал «Типичный Курск» со ссылкой на подписчиков, публикуя соответствующие аудио и видеозаписи. Ролики с, предположительно, звуком пролета БПЛА в окрестностях Курска ночью появились также в Telegram-каналах «Жесть Курск» и ВЧК-ОГПУ.

Губернатор региона Роман Старовойт и Минобороны эту ситуацию не комментировали.

ФСБ объявила о предотвращении теракта под Самарой

ФСБ заявила, что в Самарской области предотвращен теракта в пункте приема гуманитарной помощи волонтерской организации, пишет ТАСС. Его, по сообщению силовиков, планировал россиянин 1994 года рождения. В сообщении ведомства мужчина указан как пособник Русского добровольческого корпуса (РДК, террористическая организация, запрещена в РФ), действующего по указанию куратора и под патронажем украинских спецслужб.

«Он изъял из заранее оборудованного схрона изготовленное им самодельное взрывное устройство, чтобы подорвать его в здании пункта приема гуманитарной помощи одной из волонтерских организаций», — заявили в ФСБ, добавив, что при задержании произошел самоподрыв бомбы, от которого предполагаемый террорист погиб.

Фото: Пресс-служба ФСБ РФ/РИА Новости Сотрудник ОМОНа на территории Самарской области, где ФСБ РФ предотвращен террористический акт, планировавшийся гражданином РФ, 1994 года рождения, пособником террористической организации «Русский добровольческий корпус»

В ФСБ также сообщают, что погибший в 2022–2024 годы «публично занимался дискредитацией ВС РФ», а в сентябре 2023 года его при посредничестве одного из участников РДК Александра Кудашева завербовали украинские спецслужбы. В результате он должен был совершать на территории РФ диверсии.

Силовики сообщают, что нашли дома у погибшего лабораторию по изготовлению взрывчатых устройств, компоненты для изготовления, а также еще одну бомбу. В телефоне россиянина обнаружили переписку с куратором. По факту приготовления к теракту следственный отдел управления ФСБ по Самарской области завел уголовное дело.

В ДНР пострадали дома и хозпостройка

В представительстве ДНР в Совместном центре по надзору и согласованию вопросов, касающихся военных преступлений Украины (СЦКК), заявили, что за минувшие сутки были зафиксированы 15 атак ВСУ, в том числе девять — на Донецком направлении и пять — на Горловском и один — на Ясиноватском.

ВСУ выпустили по региону 40 боеприпасов различной модификации. В результате ударов повреждения получили четыре дома и один объект инфраструктуры.

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