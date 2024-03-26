В небе над Белгородской областью ПВО сбили 15 реактивных снарядов, там ранения получили несколько человек, в том числе сотрудники МЧС. В соседней Курской области местные жители сообщали о летящих беспилотниках. В Самарской области убили предполагаемого террориста, который готовил взрыв в пункте приема гуманитарной помощи. Новые подробности атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) — в материале NEWS.ru.

В Белгородской области ранены пожарные

Как сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков, в ночь на 26 марта над Белгородом и Белгородским районом система ПВО сбила 13 воздушных целей на подлете к городу. В Минобороны уточнили, что речь идет об уничтожении снарядов, выпущенных из системы залпового огня RM-70 «Вампир». Позднее в военном ведомстве добавили, что помимо этого, около 7:00 в небе над регионом поразили еще два снаряда системы «Град».

В Белгороде и окрестностях по предварительной информации, двое человек пострадали. Речь идет о поселке Дубовое, добавил Вячеслав Гладков.

«У одного мужчины закрытая черепно-мозговая травма с открытой раной левой височной области и слепое проникающее осколочное ранение живота. У второго пострадавшего — закрытая черепно-мозговая травма», — написал Гладков в своем Telegram-канале.

В поселке Дубовое Белгородского района повреждены 20 жилых домовладениях и одна хозяйственная постройка — там выбиты окна, посечены фасады, кровли и заборы.

Фото: t.me/vvgladkov

В микрорайоне Таврово-6 Белгородского района, как сообщает Telegram-канал «Блэтгород», во двор жилого дома упал разгонный блок от ПВО. Также этот населенный пункт «усыпало осколками от сбитого снаряда», пишет автор сообщения, добавляя, что «все целы».

В другом посте Вячеслав Гладков, обращаясь к жителям региона, сказал: «Тревожная у нас с вами выдалась ночь. Давно не было ночных атак на город Белгород». Он добавил, что «ночью не включили сигнал ракетной опасности <...> для того, чтобы кто-то после получения сигнала не выскочил на улицу, не сел в машину и не начал движение».

«Мы все понимаем, что нахождение на улице во время ракетного обстрела гораздо опаснее, чем находиться дома. Но хотел бы узнать ваше мнение — правильно ли мы делаем?» — обратился Гладков к жителям региона, предложив высказать свое мнение под его постами во «ВКонтакте» или в «Одноклассниках».

Также Вячеслав Гладков сообщил, что под обстрел ВСУ попало село Головчино Грайворонского городского округа. Там пострадали двое сотрудников МЧС и местная жительница. Их госпитализировали с осколочными ранениями. В пресс-службе МЧС уточнили, что атаке подверглась пожарно-спасательная часть № 43 в Головчино.

«Начальник караула и пожарный получили ранения тяжелой и средней степени тяжести», — добавили в ведомстве.

Помимо этого, как отмечает губернатор Белгородской области, в Головчино повреждены четыре частных дома — в крышу одного из них попал снаряд. Также повреждения получили социальный объект (какой именно, Гладков не уточняет), здание пожарной части и, предварительно, шесть автомобилей, один из которых сгорел.

Фото: t.me/vvgladkov

В Курске было «громко»

Поздно вечером 25 марта пользователи соцсетей в Курской области сообщали о возможных полетах беспилотников над регионом. «Над областью громко», — писал Telegram-канал «Типичный Курск» со ссылкой на подписчиков, публикуя соответствующие аудио и видеозаписи. Ролики с, предположительно, звуком пролета БПЛА в окрестностях Курска ночью появились также в Telegram-каналах «Жесть Курск» и ВЧК-ОГПУ.

Губернатор региона Роман Старовойт и Минобороны эту ситуацию не комментировали.

ФСБ объявила о предотвращении теракта под Самарой

ФСБ заявила, что в Самарской области предотвращен теракта в пункте приема гуманитарной помощи волонтерской организации, пишет ТАСС. Его, по сообщению силовиков, планировал россиянин 1994 года рождения. В сообщении ведомства мужчина указан как пособник Русского добровольческого корпуса (РДК, террористическая организация, запрещена в РФ), действующего по указанию куратора и под патронажем украинских спецслужб.

«Он изъял из заранее оборудованного схрона изготовленное им самодельное взрывное устройство, чтобы подорвать его в здании пункта приема гуманитарной помощи одной из волонтерских организаций», — заявили в ФСБ, добавив, что при задержании произошел самоподрыв бомбы, от которого предполагаемый террорист погиб.

Сотрудник ОМОНа на территории Самарской области, где ФСБ РФ предотвращен террористический акт, планировавшийся гражданином РФ, 1994 года рождения, пособником террористической организации «Русский добровольческий корпус» Фото: Пресс-служба ФСБ РФ/РИА НовостиСотрудник ОМОНа на территории Самарской области, где ФСБ РФ предотвращен террористический акт, планировавшийся гражданином РФ, 1994 года рождения, пособником террористической организации «Русский добровольческий корпус»

В ФСБ также сообщают, что погибший в 2022–2024 годы «публично занимался дискредитацией ВС РФ», а в сентябре 2023 года его при посредничестве одного из участников РДК Александра Кудашева завербовали украинские спецслужбы. В результате он должен был совершать на территории РФ диверсии.

Силовики сообщают, что нашли дома у погибшего лабораторию по изготовлению взрывчатых устройств, компоненты для изготовления, а также еще одну бомбу. В телефоне россиянина обнаружили переписку с куратором. По факту приготовления к теракту следственный отдел управления ФСБ по Самарской области завел уголовное дело.

В ДНР пострадали дома и хозпостройка

В представительстве ДНР в Совместном центре по надзору и согласованию вопросов, касающихся военных преступлений Украины (СЦКК), заявили, что за минувшие сутки были зафиксированы 15 атак ВСУ, в том числе девять — на Донецком направлении и пять — на Горловском и один — на Ясиноватском.

ВСУ выпустили по региону 40 боеприпасов различной модификации. В результате ударов повреждения получили четыре дома и один объект инфраструктуры.

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