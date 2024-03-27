Уничтожено 18 «Вампиров», Горловка без воды: как ВСУ атакуют РФ 27 марта

Фото: РИА Новости

Командная машина зенитно-ракетного комплекса (ЗРК)

В Белгородской области ПВО сбила почти два десятка снарядов, там ранен местный житель, а также повреждены строения и имущество в нескольких населенных пунктах. В ДНР обесточена насосная станция, в результате были остановлены системы фильтрации водоснабжения, часть города Горловки осталась без света. Обстрелам подверглась левобережная часть Херсонской области. Новые подробности атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) за последние сутки — в материале NEWS.ru.

Над Белгородом работала ПВО

По данным Минобороны РФ, в ночь на 27 марта средства ПВО сбили в небе над Белгородской областью 18 снарядов, которые ВСУ выпустили из реактивной системы залпового огня RM-70 Vampire.

Как уточнил губернатор региона Вячеслав Гладков со ссылкой на данные медицины катастроф, после обстрела пострадал местный житель, его госпитализировали с осколочным ранением поясницы.

«В Белгородском районе после отражения средствами ПВО воздушной атаки со стороны ВСУ в поселке Дубовое посечены окна в двух квартирах одного многоквартирного дома, различные повреждения выявлены в девяти частных домовладениях (выбиты окна, посечены кровли, фасады и заборы), также посечены шесть автомобилей. В селе Таврово повреждены кровли двух частных домовладений и два автомобиля. В селе Никольском пробита кровля одного частного домовладения», — написал Гладков в своем Telegram-канале.

Telegram-канал SHOT со ссылкой на очевидцев сообщал, что в районе полуночи над Белгородом прогремела серия взрывов, а в небе были видны яркие вспышки. Перед этим в городе объявили ракетную опасность и завыли сирены тревоги. Власти просили жителей оставаться дома и не подходить к окнам.

Фото: t.me/vvgladkov

После проведенного в соцсетях Вячеслава Гладкова опроса, касающегося включения ночных сирен, белгородский губернатор сообщил, что почти 90% пользователей просят подавать сигнал тревоги. Ранее власти региона не включали сирены, чтобы, как отмечал губернатор, «кто-то после получения сигнала не выскочил на улицу, не сел в машину и не начал движение».

«Сегодняшние ночные события показали, что отклики по оценке совместной нашей с вами деятельности положительные. Сигнал тревоги „ракетная опасность“ позволил проснуться, взять детей, домашних питомцев, спуститься или перейти в безопасное место. Надеюсь, что и дальше наше с вами общение будет приносить только положительные результаты даже в самых сложных ситуациях», — написал Гладков утром 27 марта.

В ДНР обстреливали Горловку

В представительстве ДНР в Совместном центре по надзору и согласованию вопросов, касающихся военных преступлений Украины (СЦКК), заявили, что за сутки зафиксировали 36 атак ВСУ (днем ранее — 15), в том числе 10 — на Донецком направлении и 26 — на Горловском.

ВСУ выпустили по региону 108 боеприпасов различной модификации. В результате ударов получили повреждения пять жилых домов и четыре объекта гражданской инфраструктуры. О пострадавших и погибших не сообщается.

В частности, в Горловке повреждены жилые дома и трансформатор, на который с беспилотника сбросили взрывное устройство. В результате была обесточена резервная насосная станция и остановлены две фильтровальные станции ГУП «Вода Донбасса».

Telegram-канал «Горловка. Сегодня» писал, что около полуночи из-за обстрелов был обесточен центр города. Утром 27 марта он же сообщал, что ВСУ наносили «хаотичные обстрелы из тяжелой артиллерии по поселку Гольмовский».

По херсонскому левобережью прилетело больше 30 снарядов

По данным Telegram-канала «Херсон.ру», днем 26 марта ВСУ выпустили 15 снарядов из ствольной артиллерии по населенным пунктам Херсонской области. В том числе удары пришлись по населенным пунктам Подстепное, Алешки, Старая Збурьевка и Голая Пристань. В ночь на 27 марта по контролируемой РФ части региона украинские военные выпустили 18 артиллерийских снарядов. Обстрелам подверглись населенные пункты Козачьи Лагеря, Голая Пристань, Любимовка и Корсунка, говорится в сообщении канала.

Читайте также:

Пожарные под обстрелами и теракт под Самарой: как ВСУ атакуют РФ 26 марта

Пожар на ГРЭС, дрон у нефтезавода, «Вампиры»: как ВСУ атакуют РФ 25 марта

Бомбы упали на больницу, роддом и жилые дома: как ВСУ атакуют РФ 22 марта

Снаряды попали в роддом, АЗС и спорткомплекс: как ВСУ атакуют РФ 21 марта

Ракета упала в центре Курска, дроны в Энгельсе: как ВСУ атакуют РФ 20 марта