Детсады и школа под ударами, ранены подростки: как ВСУ атакуют РФ 27 марта

Фото: МО Украины

Белгородскую область обстреливали снарядами из системы залпового огня RM-70 Vampire, а также запускали беспилотники. Один из дронов повредил здание местного полицейского главка. После того как российские ПВО сбили украинские ракеты, их осколки упали на населенные пункты региона, разрушив дома и объекты инфраструктуры. Новые подробности атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) за последние сутки — в материале NEWS.ru.

В Белгороде беспилотник атаковал главк МВД

Как сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, днем 27 марта украинские беспилотники атаковали поселок Поляна Масловопристанского поселения Шебекинского городского округа. Во время одного из прилетов пострадало сельхозпредприятие.

«В результате взрыва пострадавших нет, загорелась кровля одного из корпусов сельскохозяйственного предприятия. Очаг возгорания потушили своими силами еще до приезда оперативных служб», — написал Гладков в своем Telegram-канале.

Во время повторной атаки с помощью беспилотников в поселке Поляна было повреждено промышленное оборудование и кровля здания сельхозпредприятия. По словам Гладкова, пострадавших нет.

Позже стало известно, что в Белгороде у управления МВД раздался взрыв. Как уточняет Telegram-канал Baza, речь идет о БПЛА, который прилетел в региональный главк на проспекте Славы. В публикации говорится, что в здании повреждены кабинеты бухгалтерии. По данным Telegram-канала SHOT, дрон-камикадзе рухнул во дворе, в самом здании выбиты окна.

Канал Mash утверждал, что в результате атаки по управлению МВД осколочные ранения получили четыре человека, но губернатор Вячеслав Гладков привел другие данные. Он не стал раскрывать, куда попал беспилотник, отметив, что дрон врезался в «административное здание» в областном центре. При этом руководитель региона добавил, что пострадал один человек.

Фото: МО Украина

«У [пострадавшей] женщины осколочное непроникающее ранение груди и резаная рана руки. Бригадой скорой она доставлена в городскую больницу № 2, вся необходимая медицинская помощь оказывается. В результате взрыва в здании выбиты окна на третьем и четвертом этажах, посечен фасад. На месте работают все оперативные службы», — написал Гладков.

Вечером глава региона сообщил, что в Белгородском районе ПВО сбили три БПЛА самолетного типа на подлете к городу. Об этом же сообщили в Минобороны РФ, что беспилотники военные уничтожили 27 марта около 17:30 мск.

Позднее в ведомстве заявили, что около 20:30 мск система ПВО сбила в небе над Белгородской областью 16 реактивных снарядов, выпущенных системой залпового огня RM-70 Vampire. Об этом же заявил и Вячеслав Гладков. По предварительной информации, пострадавших нет, добавил глава региона.

«В городе Белгороде в результате воздушной атаки со стороны ВСУ выбиты окна в 26 квартирах 12 многоквартирных домов. Есть повреждения в учреждениях здравоохранения — выбиты окна в поликлиниках № 7 и № 8, также повреждены окна в складском корпусе детской областной клинической больницы. Осколки снарядов выбили окна и посекли фасады в четырех учреждениях образования: в детских садах № 19 и № 72, частном детском саду и школе № 40. На данный момент повреждения выявлены в восьми автомобилях, два из которых сгорели полностью», — уточнил Гладков.

Также, по его данным, в поселке Дубовое Белгородского района выбиты окна в трех квартирах одного дома, в одном частном домовладении повреждены кровля и забор. Помимо этого, там поврежден один автомобиль и еще три машины — в селе Репное.

Как пишет Telegram-канал SHOT со ссылкой на очевидцев, около 20:30 27 марта в Белгороде сработал сигнал ракетной опасности и завыли сирены тревоги. Также над городом раздались взрывы.

Фото: https://t.me/vvgladkov

Под Курском обстреляли три поселения

По словам губернатора Курской области Романа Старовойта, днем 27 марта ВСУ обстреляли село Гордеевка Кореневского района.

«Пострадавших нет. Насчитали пять прилетов. В результате обстрела повреждены три домовладения: посечены окна, заборы, фасады и крыши», — написано в Telegram-канале Старовойта.

Также глава Курской области накануне сообщил, что «со стороны Украины обстреляно село Попово-Лежачи Глушковского района». Так также обошлось без пострадавших, но повреждения получили газовая труба, пять домов и два автомобиля. Помимо этого, были обесточены село Попово-Лежачи и частично поселок Тёткино.

Фото: МО Украина

В ДНР погибли три мирных жителя

В представительстве ДНР в Совместном центре по надзору и согласованию вопросов, касающихся военных преступлений Украины (СЦКК), заявили, что за сутки зафиксировали 41 атаку ВСУ (днем ранее — 36), в том числе две — на Донецком направлении, две — на Ясиноватском и 37 — на Горловском.

ВСУ выпустили по региону 144 боеприпаса различных видов. В результате ударов погибли три человека, ранены пять, в том числе два подростка 2007 года рождения. В частности, в СЦКК сообщили о гибели мужчины в Ясиноватском районе, а также в Горловке. Помимо этого, известно о смерти женщины 1944 года рождения также в Горловке.

Повреждения получили пять жилых домов и три объекта гражданской инфраструктуры. В их числе несколько многоквартирных и как минимум один частный дом в Горловке, а также электроподстанция в поселении Пантелеймоновка.

Обстрелы в Херсонской и Запорожской областях

Как сообщил глава Херсонской области Владимир Сальдо, накануне в результате удара по жилому сектору в населенном пункте Алешки ранена женщина 1960 года рождения. В поселении Великие Копани разрушен жилой дом, в Каховке после обстрела сгорела закрытая вечерняя школа.

По данным Telegram-канала «Херсон.ру», за минувшие сутки ВСУ выпустили 20 снарядов из ствольной артиллерии по населенным пунктам контролируемого РФ левобережью Херсонской области. В их числе, помимо упомянутых поседений, оказались Малая Лепетиха, Днепряны и Голая Пристань. В ночь на 28 марта ВСУ выпустили 16 снарядов из ствольной артиллерии по поселениям Козачьи Лагеря, Горностаевка, Новая Маячка и Саги.

Вечером 27 марта ВСУ обстреливали окрестности города Токмака Запорожской области, утверждает глава местного объединения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в своем Telegram-канале. Подробностей он не приводит.

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