Севастополь и Белгород под ударом: как ВСУ атакуют Россию 24 марта

Фото: МО РФ

Вооружённые силы Украины атаковали Севастополь и Белгород в ночь на 24 марта, этот день объявлен в России общенациональным днем траура по погибшим в теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл». Минобороны РФ заявило о 19 сбитых снарядах РСЗО Vampire над Белгородской областью. Также губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что ПВО поразила более 10 целей над городом. Он назвал эту атаку самой массированной за последнее время. Подробности обстрелов ВСУ по российским регионам — в материале NEWS.ru.

Что известно о массированной атаке ВСУ на Севастополь

Воздушная тревога в Севастополе прозвучала в субботу около 23:00. Временно прекратили работу наземный и морской пассажирский транспорт. Губернатор города Михаил Развожаев сообщил о работе систем противовоздушной обороны и призвал горожан соблюдать меры безопасности. По его словам, было сбито порядка десяти ракет над городом.

«Наши военные отражают массированную атаку на Севастополь. По предварительной информации, сбито уже больше 10 ракет. Ракетная атака продолжается», — написал он в своем Telegram-канале.

В 23:15 спасательные службы сообщили о первом пострадавшем. Им оказался подросток 18 лет, который получил осколочное ранение в районе улицы Щербака. Также из-за падения обломком сбитых ракет в районе улицы Индустриальной загорелся автомобиль.

Позже глава региона сообщил о попадании ракеты в офисное здание в районе улицы Руднева и повреждении многоквартирного жилого дома.

Развожаев добавил, что при ракетной атаке на Севастополь погиб человек, еще четверо пострадали.

Фото: МО Украины

«У подростка 18 лет — поверхностные резаные раны предплечья, у мужчины 1991 года рождения — осколочное сквозное ранение предплечья, у мужчины 1989 года — осколочные ранения руки, у женщины 1957 года рождения — перелом голени», — сообщил губернатор.

По словам Развожаева, ночная атака на Севастополь стала самой массированной за последнее время. Он отметил, что спасательная служба Севастополя продолжает фиксировать сообщения об обнаруженных осколках и частях сбитых ракет.

«На данный момент есть также информация, что в районе Симферопольского шоссе в частный дом попала ракета и не разорвалась. От ударной волны повыбивало стекла в жилых домах в центре города. Люди не пострадали», — подчеркнул губернатор.

Украинские войска за сутки 44 раза обстреляли ДНР

Украинские войска за прошедшие сутки 44 раза обстреляли территорию Донецкой Народной Республики. Об этом сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

«Сорок четыре факта вооруженных атак ВФУ зафиксировано представительством ДНР в СЦКК за прошедшие сутки. Восемнадцать обстрелов — на Донецком направлении. Двадцать шесть обстрелов — на Горловском направлении», — говорится в сообщении представительства.

Как отметили в ведомстве, всего украинские войска выпустили 135 различных боеприпасов. На данный момент известно о ранении двух гражданских лиц.

Фото: МО Украины

ВСУ обстреляли Белгород, есть пострадавшие

Накануне вечером, в 22:47 мск, в Белгороде и Белгородском районе была запущена сирена ракетной опасности. Губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил о работе российской ПВО. Всего было сбито десять воздушных целей на подлете к городу.

«Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО — сбито десять воздушных целей на подлете к городу. По информации от медицины катастроф, два человека пострадали: у молодого человека закрытая черепно-мозговая травма и осколочные ранения правого плеча, у девушки закрытая черепно-мозговая травма и осколочные ранения волосистой части головы. Бригадами скорой они доставлены в городскую больницу № 2, вся необходимая помощь оказывается», — написал Гладков в своем Telegram-канале.

Также он отметил, что в городе в результате воздушной атаки со стороны ВСУ различные повреждения получили десять частных жилых домовладений и один легковой автомобиль. Помимо этого, в Белгородском районе после отражения средствами ПВО воздушной атаки ВСУ в поселке Дубовое повреждены четыре частных домовладения, в селе Таврово повреждены кровля одного частного домовладения и один автомобиль.

Как Минобороны прокомментировало атаку на Белгород

Над Белгородской областью средствами ПВО в субботу было сбито 19 снарядов РСЗО Vampire, сообщили в Минобороны РФ.

«23 марта около 23.00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации с применением реактивной системы залпового огня RM-70 „Вампир“. Дежурными средствами ПВО девятнадцать реактивных снарядов уничтожены над Белгородской областью», — рассказали в ведомстве.

Фото: МО Украины

Два человека погибли в результате обстрела ВСУ АГЗС в Херсонской области

Накануне ВСУ нанесли удар по автомобильной газозаправочной станции (АГЗС) в Новой Маячке Херсонской области. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в своем Telegram-канале.

«Херсонщина. В поселке городского типа Новая Маячка загорелась автогазозаправочная станция, погибли два человека. Спасатели продолжают тушить возгорание», — написал он.

Сальдо добавил, что в селе Старая Збурьевка три человека получили ранения после обстрела рынка. Одного из пострадавших в тяжелом состоянии доставили в Скадовскую центральную городскую больницу.

Кроме того, по словам губернатора, дважды за день повреждения получили распределительные газопроводы в городе Новая Каховка. Сотрудники «Херсоноблгаза» оперативно устранили неполадки и восстановили газоснабжение.

Режим опасности атаки БПЛА ввели в Воронежской области

В Воронежской области в 06:38 мск был объявлен сигнал ракетной опасности, сообщил губернатор региона Александр Гусев. По его словам, силы ПВО приведены в боевую готовность. Отбой опасности атаки БПЛА отменили в 09:30 мск.

«На территории региона объявляется опасность атаки БПЛА. Прошу сохранять спокойствие. Силы ПВО наготове. Следите за оповещениями от правительства области или от МЧС России. Будьте готовы быстро перейти в комнату без окон, а если вы на улице — в здание, парковку, подземный переход», — написал Гусев.

Минобороны данную информацию не комментировало.

В предыдущий раз авиационную опасность объявляли в ночь на 23 марта. К полудню стало известно, что системы ПВО сбили минимум три вражеских БПЛА в небе над Воронежской областью.

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