Оправдания Киева Вашингтоном назвали уликой Захарова: на время следствия любое оправдание Киева Вашингтоном — улика

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До момента завершения расследования деталей теракта в «Крокус Сити Холле» любые попытки США оправдать Украину следует рассматривать как улику, заявила в своем Telegram-канале официальный представитель МИД России Мария Захарова. Дипломат подчеркнула, что Вашингтон очень быстро сделал выводы о непричастности Киева, хотя с убийством президента Джона Кеннеди не может разобраться уже 60 лет.

Вот бы у них с убийством собственного президента Кеннеди так быстро получилось разобраться. Так нет же — больше 60 лет не могут выяснить, кто же его все-таки убил. А, может, тоже ИГИЛ [организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена]? Или еще 60 лет будут тянуть с конкретикой, играя в любую «конструктивную неопределенность»? — написала она.

Мария Захарова подчеркнула, что предвзятость США также наглядно продемонстрировала ситуация с подрывами «Северных потоков». По ее словам, сначала США заявили об участии Украины в этом, но потом ушли «на дно». При этом Вашингтон также ни разу не обращался к Дании и Швеции с призывом продолжить расследование, а все предложения России по выяснению деталей случившегося под эгидой ООН заблокированы.

Ранее в Москве у здания Басманного суда усилили патрули и установили дополнительные кордоны из полиции и сотрудников Росгвардии, территорию обследуют кинологи с собаками. Туда сегодня, 24 марта, привезут подозреваемых в теракте в «Крокус Сити Холле».