Стало известно о ликвидации украинских Су-24, ударивших по Севастополю РИА Новости: ВС РФ уничтожили ударившие ночью по Севастополю украинские Су-24

Фото: МО РФ

Боевая работа ОТРК «Искандер»

Вооруженные силы России нанесли удар по аэродрому Воздушных сил ВСУ, расположенному в Мартыновке в Николаевской области, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. По его словам, военнослужащие уничтожили два украинских бомбардировщика Су-24, ударивших по Севастополю ночью. Самолеты были переделаны под запуски иностранных ракет.

Полные итоги удара не все известны, однако можно смело говорить о двух самолетах Су-24, переделанных под запуски иностранных ракет, и про большой склад авиационных ракет, взрыв на котором вызвал очень сильную детонацию, которую слышали и ощущали за 12 километров от аэродрома, — заявил Лебедев.

Подпольщик отметил, что цели для российского удара были определены при помощи его агентуры из Одессы. В воздухе были замечены сверхзвуковые самолеты. Они летали очень низко на большой скорости. Лебедев предположил, что это могли быть самолеты, стрелявшие по Севастополю дальнобойными иностранными ракетами.

Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что российские военные пресекли самую массированную атаку на город за последнее время. Он уточнил, что спасательная служба фиксирует сообщения об обнаруженных осколках ракет.