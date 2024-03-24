ВС РФ отразили самую массированную атаку на Севастополь за последнее время Развожаев: ВС РФ пресекли самую крупную атаку на Севастополь за последнее время

Фото: Минобороны РФ

Российские военные успешно пресекли самую массированную атаку на Севастополь за последнее время, написал в своем Telegram-канале губернатор города Михаил Развожаев. По его словам, Спасательная служба продолжает фиксировать сообщения об обнаруженных осколках ракет. Минобороны РФ информацию не комментировало.

Уважаемые севастопольцы! Наши военные отразили атаку на Севастополь. Она была самой массированной за последнее время. <...> Спасательная служба Севастополя продолжает фиксировать сообщения об обнаруженных осколках и частях сбитых ракет, — говорится в сообщении.

Ранее губернатор Севастополя сообщал, что российская противовоздушная оборона (ПВО) сбила несколько воздушных целей над городом, при обстреле ребенок получил осколочное ранение. По его словам, обломки упали в районе Индустриальной улицы. Развожаев призвал граждан при обнаружении частей снарядов не подходить к ним.

До этого министр обороны России Сергей Шойгу поручил проводить тренировки с личным составом Черноморского флота по отражению атак противника как в дневное, так и в ночное время, информировали в пресс-службе ведомства. Генерал армии отдал соответствующее распоряжение во время поездки в войска Южного военного округа на командном пункте ЧФ.