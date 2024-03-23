Ребенок получил ранение при обстреле Севастополя Развожаев: ПВО сбила несколько воздушных целей над Севастополем, ранен ребенок

Фото: МО Украины

Российская противовоздушная оборона (ПВО) сбила несколько воздушных целей над Севастополем, при обстреле ребенок получил осколочное ранение, написал в своем Telegram-канале губернатор города Михаил Развожаев. По его словам, обломки упали в районе Индустриальной улицы. Минобороны информацию не комментировало.

По информации от Спасательной службы Севастополя, на данный момент зафиксировано сообщение о том, что в районе ул. Щербака ребенок получил осколочное ранение. Также обломки упали в районе Индустриальной. Горит автомобиль и трава на участке, — уточнил Развожаев.

Как отметил губернатор, дым в районе внутреннего рейда, Севастопольской и Южной бухт связан с применением военными табельных средств маскировки. Развожаев призвал граждан при обнаружении обломков не подходить к ним.

Ранее стало известно, что ВСУ при помощи двух беспилотников атаковали село Долгое Валуйского городского округа, в результате уничтожена машина. По словам губернатора региона Вячеслава Гладкова, никто из пассажиров не пострадал, они вовремя успели выбежать из салона автомобиля.

До этого в Минобороны России объявили, что украинские военные предприняли очередную попытку совершить террористическую атаку на территории Белгородской области с использованием реактивной системы залпового огня RM-70 Vampire. Средства противовоздушной обороны успешно отразили атаку, в небе над регионом было сбито девять снарядов.