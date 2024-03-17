Шойгу поручил усилить тренировки Черноморского флота по отражению атак Шойгу: тренировки с военными Черноморского флота должны проходить днем и ночью

Фото: MOD Russia/Global Look Press

Министр обороны России Сергей Шойгу поручил проводить тренировки с личным составом Черноморского флота по отражению атак противника как в дневное, так и в ночное время, сообщили в пресс-службе ведомства. Генерал армии отдал соответствующее распоряжение во время поездки в войска Южного военного округа на командном пункте ЧФ.

Каждый день необходимо проводить тренировки с личным составом. Тренировки по отражению воздушной атаки и атаки безэкипажными катерами. Проводить днем и ночью, чтобы у нас все экипажи были готовы, — заявил Шойгу.

В рамках поездки министру доложили о текущей обстановке, характеру действий противника и выполнении подразделениями ЧФ боевых задач. Шойгу также поручил установить дополнительные огневые средства, в том числе крупнокалиберные пулеметные стрелковые комплексы. Это позволить эффективно поражать беспилотники противника. Кроме того, глава МО проинспектировал ход строительства нового военного госпиталя в Севастополе. Строительные работы развернуты там на площади 8,5 Га.

Ранее Шойгу провел совещание в штабе Объединенной группировки войск, где заслушал доклады о текущей обстановке в зоне СВО. Министру доложили, что российские разведывательно-ударные системы уничтожили три американских комплекса ПВО Patriot за последнюю неделю.