Минобороны России назвало число уничтоженных за неделю комплексов Patriot МО: российские ударные системы ликвидировали три комплекса Patriot за неделю

Фото: Sebastian Gollnow/dpa/Global Look Press

Американский зенитный ракетный комплекс Patriot

Российские разведывательно-ударные системы уничтожили три американских комплекса ПВО Patriot за последнюю неделю, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ. В ведомстве отметили, что министр обороны России Сергей Шойгу провел совещание в штабе Объединенной группировки войск, где заслушал доклады командующих о текущей обстановке в зоне СВО.

Только за последнюю неделю в результате эффективной работы разведывательно-ударных систем уничтожены три американских комплекса Patriot, — говорится в сообщении.

Отмечается, что начальник штаба Объединенной группировки войск генерал-полковник Алексей Ким доложил о существенных потерях противника как в технике, так и в живой силе. По его словам, таких результатов удалось добиться за счет применения высокоточных средств поражения, а также ударных беспилотников.

Также в ведомстве рассказали, что около 300 боевиков украинского формирования «Кракен» уничтожено одним точным ударом. В рамках операции ВС РФ применили объемно-детонирующую авиабомбу весом в 1,5 тонны. Вместе с тем за неделю ликвидированы боевая машина реактивной системы залпового огня Vampire, более 10 артиллерийских систем иностранного производства и склады горюче-смазочных материалов и боеприпасов.