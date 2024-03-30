Магнитные бури сегодня, 30 марта: что ждать завтра, слабость, головные боли

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Сегодня, 30 марта, на Земле наблюдается небольшая магнитная буря уровня Kp 3, сообщается на сайте лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН. Ждать ли магнитных бурь завтра, что за вспышки на Солнце?

Что известно о магнитных бурях 30 и 31 марта

По данным ученых, в течение дня уровень геомагнитных колебаний поднимется до значений Kp 3, что говорит о слабой магнитной буре.

«Вероятность возникновения магнитной бури составляет 5%. Вероятность появления сильного магнитного шторма — 1%. За последние 24 часа магнитных бурь не было», — говорится на сайте ИКИ РАН.

По данным сервиса my-calend, сегодня ожидается магнитная буря силой 3 балла.

«Сегодня ожидается слабая геомагнитная буря силой 3 балла. В этот день возможны перепады настроения. Метеозависимые люди могут ощутить легкое недомогание. Избегайте конфликтных ситуаций, высыпайтесь и больше гуляйте на свежем воздухе», — отмечается в публикации портала.

Завтра, 31 марта, сильных геомагнитных колебаний не прогнозируется.

Окажут ли воздействие вспышки на Солнце на Землю

Ночью 29 марта на Солнце была зафиксирована вспышка высшего балла X, но ее взрывные воздействия не окажут никакого воздействия на Землю, сообщают ученые ИКИ РАН.

«Взрывные воздействия от ночной вспышки X1.1 не затронут Землю. Событие оказалось слишком удалено от линии Солнце — Земля. По состоянию на настоящий момент исключены оба вида нагрузок — радиационная, связанная с приходом тяжелых частиц (протонов с энергиями 10 — 100 МэВ), а также ударная, вызываемая воздействием плазмы», — пояснили специалисты.

По прогнозам ИКИ РАН, на следующей неделе будет наблюдаться спокойная геомагнитная обстановка.

«Наступающая неделя прогнозируется геомагнитно спокойной. Признаки возобновления высокой активности Солнца, в короткой перспективе, на данный момент не наблюдаются», — заявили эксперты.

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Как пережить период сильных магнитных бурь

Врач-кардиолог Герман Гандельман рассказал, что во время магнитной бури увеличивается шанс образования тромбов и появляется риск возникновения аритмии, поэтому в этот период необходимо пить много жидкости.

«Глобально, кроме того, это достаточно пить жидкости, чтобы не было тромбов, и, может быть, иногда увеличивать лекарства для снижения ритма сердца, больше рекомендаций нет», — сказал он.

Медик сослался на исследование, которое было опубликовано еще в 2014 году. В нем принимали участие 16 млн человек, и оно длилось на протяжении 23 лет. Эксперимент показал, что во время магнитных бурь изменяется электрическая активность клеток крови, риск инсультов увеличивается на 19%.

Врач-терапевт Анастасия Тимощенко советует в период геоударов отказаться от физических нагрузок и больше времени проводить на свежем воздухе.

«Постарайтесь выспаться, ведь хороший продолжительный сон, не менее семи — девяти часов, позволит легче перенести перепады давления. Также отложите, если это возможно, интенсивные тренировки или высокозатратные умственные нагрузки», — объяснила медик.

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