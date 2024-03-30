Сколько погибших и пострадавших при теракте в «Крокусе»: данные за 30 марта

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

В результате теракта в «Крокус Сити Холле» число пострадавших выросло до 551 человека, из них 144 погибли, сообщили в подмосковном главке МЧС России. Что об этом известно?

Что рассказали в МЧС о пострадавших

По данным МЧС Московской области, в результате теракта в Красногорске пострадали 695 человек (в том числе 15 детей), из них 144 человека погибли (в том числе 5 детей)

«По состоянию на 06:00 30 марта 2024 года в результате теракта пострадали 695 человек (в том числе 15 детей), из них 144 человека погибли (в том числе 5 детей)», — говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что большинство пострадавших были направлены на амбулаторное лечение.

Что о количестве погибших рассказал глава Минздрава РФ

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко вчера, 29 марта, сообщил, что в одном из медицинских учреждений скончался еще один пострадавший. Таким образом число погибших в результате трагедии возросло до 144.

«К сожалению, умер в больнице еще один пациент, получивший тяжелые огнестрельные ранения и находившийся в крайне тяжелом состоянии», — рассказал он.

По словам Мурашко, из больниц выписали 98 пострадавших при теракте. В лечебных учреждениях остаются еще 69 человек, состояние одного из них оценивается как крайне тяжелое.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Как инженер-строитель спас из «Крокуса» большую группу людей

Инженер-строитель Олег Уколов, которому удалось выжить во время теракта в «Крокус Сити Холле», рассказал, как помог группе людей спастись из небольшого помещения, которое наполнялось дымом.

По его словам, он услышал, как один из террористов начал перезаряжать оружие, в этот момент Уколов сказал своему другу, что пора уходить.

«Там много народа так выбиралось, никто не вставал. И в этот момент уже горело в районе кресел в зоне партера, было уже яркое пламя», — заявил инженер-строитель.

После того, как удалось выбраться из зала, они вместе с нескольким десятком человек забаррикадировались.

«Уже стало тихо и не стреляют, решил, что надо выбираться. Кто-то говорил, давайте подождем, нас спасут, но в дыму можно было не дождаться. Перегородку наощупь легко определить, на простукивание. Там был металлокаркас, два слоя обшивки, снаружи и изнутри, и пенопласт. <...> Все друг другу помогли выбраться из этого пролома, вылезли», — пояснил мужчина.

Он вспомнил, что в «Крокусе» в какой-то момент «дал себе две-три минуты».

«Думал, что если за это время не выберусь, то на лестничной клетке где-то и прилягу, надышавшись. Паники никакой не было, было понимание, что надо двигаться, искать место, где можно вздохнуть», — отметил Уколов.

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