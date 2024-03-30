Строитель рассказал, как спас людей из горящего «Крокуса» Инженер Уколов сломал стену для спасения людей из горящего «Крокуса»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Выживший в «Крокус Сити Холле» инженер-строитель Олег Уколов рассказал РИА Новости, что во время теракта помог группе людей спастись из горящего концертного зала. По словам мужчины, он прощупал тонкое место в стене, которую удалось проломить, чтобы выбраться из помещения, заполнявшегося дымом.

Кто-то говорил: «Давайте подождем, нас спасут». Но в дыму можно было не дождаться. Перегородку на ощупь легко определить, на простукивание. Там был металлокаркас, два слоя обшивки, снаружи и изнутри, и пенопласт. <...> Все друг другу помогли выбраться из этого пролома, вылезли, — сказал Уколов.

По словам мужчины, он пришел на концерт в «Крокусе» с другом. Они услышали стрельбу, когда были на своих местах в бельэтаже. Уколов признался, что поначалу принял звуки выстрелов за спецэффекты. Когда террористы ворвались в зал, люди упали на пол и прятались между кресел.

В какой-то момент выстрелы прекратились, тогда Олег подполз к эвакуационной лестнице и вместе с другими людьми спустился вниз, но там за дверью они услышали стрельбу из фойе. На втором этаже пахло порохом, в итоге они поднялись до самого верха, где находилось техническое помещение.

Вскоре туда повалил дым, и нужно было выбираться. Уколов снова нашел проход на лестницу и вместе с остальными спустился вниз. Там находилось межстенное пространство, где люди затаились. Когда стрельба затихла, мужчины стали пробивать стену стульями, которые хранились в помещении.

По данным Минздрава России, на 29 марта число погибших в результате теракта в «Крокус Сити Холле» достигло 144 человек. Согласно информации МЧС, 382 человека пострадали.