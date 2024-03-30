Что известно о разрушении Змиевской ТЭС в Харьковской области: последствия

Фото: t.me/s/dsns_telegram

Змиевская ТЭС в Харьковской области Украины была полностью разрушена в результате удара 22 марта, сообщила компания «Центрэнерго». Что об этом известно?

Что известно об ударах по Змиевской ТЭС

22 марта Telegram-канал «Военная хроника» сообщил, что ВС РФ нанесли массированный комбинированный удар по объектам критической инфраструктуры Украины.

«Примерно в 02:00 дроны-камикадзе „Герань-2“ начали атаковать цели в различных городах Украины. Ещё через два часа к ударам подключились, предположительно, от девяти до 12 ракетоносцев дальней авиации Ту-95МС. Предположительно, для массированного удара по территории Украины применялись крылатые ракеты Х-101/Х-555», — отмечали авторы канала.

По данным «Военной хроники», удары в Харьковской области пришлись по объектам энергетической инфраструктуры, в том числе по Змиевской ТЭС.

Фото: t.me/s/dsns_telegram

«В Харькове удары также пришлись по объектам энергетической инфраструктуры. Администрация города позднее сообщила о 20 мощных прилетах. Перед этим фиксировались удары по заводу „Электротяжмаш“ (производил турбо и гидрогенераторы, а также силовые машины большой мощности) и на местной ТЭЦ-5. Также, по некоторым сведениям, повреждения получила Змиевская ГРЭ», — говорилось в публикации.

В Минобороны РФ 22 марта заявили, что ВС РФ нанесли массированный удар по объектам энергетики Украины.

«Сегодня Вооруженными Силами Российской Федерации нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного, морского, наземного базирования и беспилотными летательными аппаратами по объектам энергетики, военно-промышленного комплекса, железнодорожным узлам, арсеналам, местам дислокации формирований ВСУ и иностранных наемников. В результате удара дезорганизовано функционирование предприятий промышленности по выпуску и ремонту вооружения, военной техники и боеприпасов», — рассказали в пресс-службе ведомства.

Что рассказали в «Центрэнерго» о разрушениях

Энергогенерирующая компания «Центрэнерго» сообщила, что в результате ракетного удара 22 марта Змиевская тепловая электростанция (ТЭС) в Харьковской области Украины была полностью разрушена.

«Уничтожены все блоки, повреждено вспомогательное оборудование. Степень разрушения разная, от полного до значительного», — говорится в заявлении пресс-службы.

Фото: t.me/s/dsns_telegram

По информации компании, в данный момент невозможно точно определить масштаб повреждений, необходимое количество денег и времени на восстановление, так как нет доступа к большей части оборудования. Сейчас продолжается разбор завалов.

Министр энергетики Украины Герман Галущенко пообещал, что выделит средства для ремонта ТЭС.

«Будем помогать через доноров. Деньги есть. Есть подходящий фонд поддержки энергетики. Он работает. Поэтому все готовы помогать», — сказал он.

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