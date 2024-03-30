Число пострадавших при теракте в «Крокусе» возросло Число пострадавших при теракте в «Крокусе» выросло до 551

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Число пострадавших в результате теракта в «Крокус Сити Холле» выросло до 551, передает ТАСС со ссылкой на подмосковный главк МЧС России. В настоящий момент известно о 144 погибших, среди них пятеро детей, уточнили в ведомстве.

По состоянию на 06:00 30 марта 2024 года в результате теракта [в «Крокусе»] пострадали 695 человек (в том числе 15 детей), из них 144 человека погибли, — говорится в сообщении.

Концертный организатор и журналист Дмитрий Сараев, который выжил в теракте в «Крокус Сити Холле» 22 марта, ранее рассказал, что нашел пулю в своей спине на следующий день после трагедии. По его словам, после начала стрельбы он почувствовал удар в спину и решил, что это часть обрушившейся стены. После того как обстрел прекратился, журналист ползком добрался до стоянки и уехал с места трагедии на общественном транспорте.

До этого стало известно, что участниками трагедии в «Крокус Сити Холле» едва не стали актеры Оскар Кучера, Сергей Светлаков и Сергей Бурунов. Участники группы «Пикник» успешно эвакуировались из концертного зала, где должен был состояться их концерт. Позже стало известно, что помощница директора коллектива Екатерина Кушнер погибла при теракте.

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев ранее заявил, что терактам, подобным произошедшему в «Крокус Сити Холле», следует противопоставить «тотальные казни террористов и репрессии против их семей». По его словам, это подтверждает, в том числе, и мировой опыт.