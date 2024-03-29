Выживший в «Крокусе» обнаружил пулю в своем теле только на следующий день

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Концертный организатор и журналист Дмитрий Сараев, который выжил в теракте в «Крокус Сити Холле» 22 марта, нашел пулю в своей спине на следующий день после трагедии. Об этом он рассказал в интервью газете Financial Times.

Мужчина поделился, что сделал фото толпы в вестибюле в 19:57, а спустя несколько секунд прозвучали первые выстрелы. По его словам, толпа ринулась в коридор, но оказалась в тупике. В итоге террористы начали обстреливать этих людей.

Сараев вспоминает, что обстрелянные «падали рядами», а пули пролетали совсем рядом. В какой-то момент он почувствовал удар в спину и решил, что это часть обрушившейся стены. После того как обстрел прекратился, журналист ползком добрался до стоянки и уехал с места трагедии на общественном транспорте.

На следующий день он увидел на своей одежде дыры от пуль. Рентген показал, что в его теле застряла пуля длиной около 2 сантиметров. Она вошла в тело чуть ниже поясницы и застряла там.

Ранее сообщалось, что участниками трагедии в «Крокус Сити Холле» едва не стали актеры Оскар Кучера, Сергей Светлаков и Сергей Бурунов. Участники группы «Пикник» успешно эвакуировались из концертного зала, где должен был состояться их концерт. Позже стало известно, что помощница директора коллектива Екатерина Кушнер погибла при теракте.

Вечером 22 марта группа вооруженных автоматами мужчин в камуфляже ворвалась в фойе концертного зала «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске и открыла огонь по людям. После террористы устроили поджог. Всего погибли почти 150 человек, число пострадавших близится к 400.